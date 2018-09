Heidelberg. (nb) Rund um den Olympiastützpunkt ist wieder einmal Derbyfieber ausgebrochen. Am Sonntag um 17 Uhr empfangen die Zweitliga-Basketballer des USC Heidelberg den badischen Nachbarn aus Karlsruhe.

Karlsruhe? Da war doch was! Etwas mehr als drei Monate ist es her, dass die Schützlinge von Trainer Uwe Sauer in der Karlsruher Europahalle mit 67:88 baden gegangen sind. Nahezu chancenlos unterlag man der kriselnden BG. "Das war unser schlechtestes Saisonspiel", hat Sauer das Debakel noch deutlich vor Augen. Eine erneute Analyse der zahlreichen Fehler aus dem Hinspiel mussten die Neckar-Riesen aber nicht über sich ergehen lassen. Sauer und seine Trainerkollegen verzichteten darauf, die alten Aufnahme noch einmal herauszukramen. "Das Spiel ist abgehakt", erklärt der gebürtige Karlsruher, "wir beschäftigen uns nur mit dem, was am Sonntag auf uns zu kommt."

Und das hat mit der BG, der man sich im November geschlagen geben musste, wenig zu tun. Die Fächerstädter haben ihren Kader nach einem verkorksten Saisonstart (der Sieg gegen den USC war erst der zweite im zehnten Anlauf) inzwischen runderneuert. Johannes Lange, Mario Boggan, Kendaris Pelton und Krists Piternieks sind nicht mehr dabei. Erst im Laufe der Saison stießen Justin Howard und später Domonic Jones sowie Jonathan Moore zum Team des ehemaligen USC-Trainers Torsten Daume. "Ich weiß nicht, wie sie das alles bezahlen. Wahrscheinlich wissen sie das selbst nicht", wundert sich nicht nur Sauer über die ungewöhnlich hohe Fluktuation.

Während Jones und Moore am Totensonntag noch nicht dabei waren, entwickelte sich Hüne Justin Howard zum Matchwinner. "Er hat uns richtig weh getan, hat Schüsse geblockt, durch seine Präsenz in der Verteidigung Würfe verändert und war immer anspielbar", erinnert sich Sauer und nimmt seinen größten Riesen in die Pflicht: "Björn Schoo muss dagegenhalten. Ihn werden wir in einer ähnlichen Form wie am letzten Wochenende in Kirchheim benötigen."

Beim 94:82-Erfolg war Schoo nahezu alles gelungen: 27 Punkte und 14 Rebounds, dazu eine traumwandlerisch sichere Wurfquote. "Ich habe nichts Besonderes gemacht", blieb der Routinier gelassen. "Ich wurde gut angespielt. Überhaupt haben wir als Mannschaft überzeugt, den Ball gut laufen lassen und uns gegenseitig in der Verteidigung geholfen." Durch den Coup aus der Vorwoche empfängt der elftplatzierte USC den Nachbarn auf Rang acht nun mit der gleichen Bilanz.

Dennoch fühlt sich Sauer in der Außenseiter-Rolle. Zumal Kapitän Janis Heindel zwar wieder trainieren konnte, sein Einsatz aber fraglich bleibt (Rücken). Auf Heindels Verteidigungskünste gegen seinen ehemaligen Karlsruher Weggefährten Rouven Roessler wird der USC aber kaum verzichten können. "Janis will unbedingt", brichtet Sauer: "Er spielt gerne gegen Rouven - und Rouven nur sehr ungern gegen Janis."

Dass der in der Vorsaison entlassene Daume mit seiner BG mittlerweile vor dem USC rangiert, sei bei den USC-Verantwortlichen kein Thema, versichert Sauer und findet: "Es ist nicht Sauer gegen Daume, sondern Heidelberg gegen Karlsruhe. Und das ist schon brisant genug." Eines sei nämlich allen klar: "Das ist unser Endspiel um die Playoffs."

Pro A-Liga Herren, Sonntag, 17 Uhr: USC Heidelberg - BG Karlsruhe (Olympiastützpunkt, INF 710).