Nach langer Verletzungspause schon wieder kräftig genug für Olympia? Matthias Steiner bestreitet am Samstag Abend in Heidelberg einen letzten Trainingswettkampf. Foto: vaf

Leimen. (nb) "Operation Medaille läuft", lautete vor vier Jahren der Slogan, unter dem die deutschen Gewichtheber sich im Bundesleistungszentrum in Leimen auf die Spiele in Peking vorbereitet hatten. "Nach unserem Qualifikations-Wettkampf haben wir damals spontan ,Operation Goldmedaille läuft' daraus gemacht", erinnert sich Bundestrainer Frank Mantek: "Das wird in diesem Jahr aber nicht passieren."

Zwar ist Goldmedaillengewinner Matthias Steiner seit seinem zweiten Platz bei der EM in Antalya für Olympia qualifiziert und wird am Samstag um 15 Uhr im Olympiastützpunkt in Heidelberg beim Black Forest-Cup nur einen Testwettkampf absolvieren, an einen Olympiasieg glaubt derzeit allerdings niemand.

"Ich gehe nicht davon aus, dass wir in London mit Matthias um Gold heben werden", redet Mantek Klartext und legt nach: "Die Erwartungen an ihn sind auf einem Level, das er nicht erfüllen kann. In den Medaillenkampf einzugreifen, wäre etwas Fantastisches."

Denn Steiners Vorbereitung verlief alles andere als optimal. Nach einem Einriss der Quadrizepssehne im linken Knie im September war klar, dass die Trainingsphase dieses Mal kürzer werden würde. Erst im Januar konnte Steiner wieder an der Hantel trainieren, wurde das Verletzungspech aber auch danach nicht los. Zunächst setzte ihn ein Virus außer Gefecht, am 19. Mai folgte dann die Schrecksekunde.

Bei Kniebeugen war der 29-Jährige im Trainingslager auf dem Herzogenhorn plötzlich von der Hantel gesprungen und ging zu Boden. "Ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Es hatte sich wie ein Bandscheibenvorfall angefühlt", erinnert sich Steiner. Es folgte ein zweitägiger Aufenthalt im Krankenhaus, dann die Entwarnung. "Es war zum Glück nur eine Schutzfunktion des Körpers, die Muskulatur hat einfach dicht gemacht", erklärt der gebürtige Österreicher.

Und so stehen derzeit 424 kg von der EM zu Buche, "momentan wahrscheinlich nicht einmal die", gesteht Steiner. Die Vize-Europameisterschaft würde zwar wunderschön klingen, "es fehlen aber mindestens 25 kg, um überhaupt von Weltklasse zu sprechen." So wird Steiner heute Abend eher seine Kollegen anfeuern, statt an eigene Bestleistungen zu denken. "Ich wollte eigentlich mehr zeigen, als es morgen werden wird", erklärte er nach einer letzten kurzen Trainingseinheit gestern Nachmittag: "Es fehlt vorne und hinten an Substanz"

Unter deutlich größerem Druck stehen dennoch seine Kollegen Almir Velagic, Jürgen Spieß, Tom Schwarzbach und Jakob Neufeld. Schließlich sind neben Steiner lediglich zwei weitere Olympia-Startplätze zu vergeben. Die besten Karten hat aktuell Superschwergewichtler Velagic, der die Normleistung um zwölf kg übertroffen hat. Schwarzbach hat sechs kg mehr gehoben als in seiner Gewichtsklasse bis 85 kg erforderlich sind. "Der Rest hat noch keine Normleistung erbracht. Die Brisanz liegt darin, wer es noch packt", sagt Mantek.

Ein ganz heißer Anwärter ist Spieß. Der Heidelberger laboriert zwar an Entzündungen in beiden Hüften, will aber seine einzige Gelegenheit zur Qualifikation unbedingt nutzen. Wer am Ende die größte Differenz zu Norm aufweisen kann, ist in London mit dabei.

Julia Rohde und Christin Ulrich, die beiden Frauen, die Deutschland in London an der Hantel repräsentieren werden, stehen heute ebenso auf der Bühne, wie die französische Nationalmannschaft mit Weltmeister Vencelas Dabaya.