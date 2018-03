Von Nikolas Beck

Heidelberg. Nein, auch der Tabellenletzte aus der 2. Basketball-Bundesliga ist keine Laufkundschaft. Ja, mit Corey Hassan und den beiden Neuzugängen Jan Lipke und Dewayne Richardson hat auch die BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen ein ganz gefährliches Trio in ihren Reihen. Der USC Heidelberg wusste das alles - und wurde bei der 82:88 (42:45)-Niederlage dennoch eiskalt erwischt. Fassungslosigkeit herrschte hinterher. "So schlecht waren die noch nie", so der allgemeine Tenor im Olympiastützpunkt. "Das ist der Tiefpunkt", raunte selbst Manfred Lautenschläger.

Die Gäste aus der Nähe von Augsburg wirkten von Beginn an frischer, agierten wacher und waren immer einen Schritt schneller. "Leitershofen hat von Anfang an jede Sekunde um jeden Meter geackert. Und wir haben den Kampf einfach nicht angenommen", war Oliver Komarek, der nach langer Zeit wieder einmal von Beginn an ran durfte, ratlos.

Beim USC funktionierte in der Tat wenig. Auch die Anzeigetafel wollte anfangs nicht so recht und verwirrte so manchen der 1000 Zuschauer. Doch auch nach fünf Minuten, als man am Anschreibetisch die Elektronik längst im Griff hatte, rieb man sich im weiten Rund die Augen, ob des schnellen 4:18-Rückstandes der Hausherren. Trainer Uwe Sauer hatte bereits das muntere Wechselspiel begonnen. Doch auch Paul Zipser und Jerrell Williams, der Überflieger der letzten Wochen, konnten dem Spiel nach ihrer Einwechslung keine entscheidende Wende geben.

Erst ein 9:0-Lauf in den Schlussminuten der ersten Halbzeit brachte den USC wieder auf Tuchfühlung. Dennoch bat Sauer die Neckar-Riesen sichtlich angefressen zu einer ungewöhnlich langen und lauten Pausen-Standpauke.

Der Weckruf für seine schläfrigen Riesen? Mitnichten! Auch im zweiten Durchgang war es zunächst der Underdog, der das Heft in die Hand nahm und die Führung bis Ende des Viertels auf zehn Punkte ausgebaut hatte (61:71).

Wie leicht es hätte gehen können, zeigte der USC dann im Schlussabschnitt. Komarek hatte nach zuvor nur einem Treffer aus sieben Versuchen mit einem Dreier seine Mitstreiter wachgeküsst. Christian von Fintel legte drei Punkte nach, ehe erneut Komarek aus 6,75 Metern auf 70:74 verkürzen konnte. Plötzlich war auch auf den Rängen Feuer drin - und das Schlusslicht aus Leitershofen völlig von der Rolle.

Der ansonsten überragende Jan Lipke (27 Punkte) traf nicht einmal mehr den Ring und Sanijay Watts brachte den USC mit zwei schnellen Körben hintereinander zum ersten Mal in Führung (76:74). "Wir hatten sie da, wo wir sie haben wollten. Aber haben den Sack nicht zubekommen", haderte Komarek. Auch Gästetrainer Stefan Goschenhofer befürchtete die neunte Niederlage der letzten zehn Spiele: "Ich wusste, dass wir nur noch eine Chance haben, wenn Heidelberg nicht auf mehr als vier Punkte davon zieht."

Die Chance dazu bot sich dem USC mehrfach. Aber statt nachzulegen, spielte man zwei Mal planlos die "Schussuhr" herunter und verfehlte den Korb gänzlich. Die letzten sechs Minuten blieb der USC ohne Feldkorb, kam nur noch an der Freiwurflinie zu Zählern. Leitershofen war cleverer und fuhr den erst dritten Saisonsieg ein. Sauers Fazit: "Als wir die Führung hatten, waren wir zu überhastet. Das war teilweise chaotisch. So kann man kein Spiel gewinnen..."

Stenogramm: 4:13 (4.), 11:22 (7.), 22:28 (1. Viertel), 25:36 (13.), 33:43 (18.), 42:45 (Halbzeit), 47:55 (23.), 51:60 (25.), 58:66 (28.), 61:71 (3. Viertel), 70:74 (33.), 76:74 (35.), 77:77 (38.), 82:88 (Endstand)

USC Heidelberg: Watts 20 (1 Dreier), Williams 19, Komarek 12 (3), Barth 8 (1), Zipser 6 (2), Heindel 5, Burgess 5 (1), Sargent 4, von Fintel 3 (1).

BG Leitershofen/Stadtbergen: Hassan 27 (4), Lipke 27 (2), Richardson 14, Bowlin 9 (1), Kronhardt 6, Förster 3 (1), Veney 2, Genck, Chalusiak.