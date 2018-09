Von Achim Wittich

Mannheim. Ausgerechnet vorm Duell mit dem Meister Eisbären Berlin lassen die Adler Mannheim die Flügel hängen. Wohl niemand hätte ernsthaft damit gerechnet, dass am letzten Wochenende ausgerechnet beim Schlusslicht in Nürnberg (1:4) und in der heimischen SAP Arena gegen Krefeld (1:3) überhaupt keine Beute gemacht würde.

Doch das ist für Ronny Arendt längst abgehakt: "Am Montag hatten wir trainingsfrei. Ab Dienstag ging bei jedem der Blick nach vorne und es gilt, jetzt wieder auf den Damm zu kommen." Arendt ist ein echter Kämpfer, auf und außerhalb des Eises - und er ist ein Mann der klaren Worte. "Gibt es überhaupt Spitzenkräfte in der Liga?", nimmt er kein Blatt vor den Mund, als gestern nach dem Training die Sprache auf die Schiedsrichteransetzung fürs Wochenende kommt. Denn bevor seine Adler am Sonntag (19.05 Uhr) im Bösfeld die ehemaligen "Dynamos" aus der Hauptstadt ärgern wollen, gilt es am Freitag um 19.30 Uhr in Augsburg zu bestehen.

Für beide Partien hat die DEL Profis als Referees aufgeboten. Der Berliner Jablukov wird mit dem russischen Gast-Schri Gashilov am Abend in der hitzigen Atmosphäre des Curt-Frenzel-Stadions versuchen, die Partie im Griff zu haben. Zwei Tage später ist beim Gipfeltreffen mit Daniel Piechaczek (Ammersee) ebenfalls ein hauptberuflicher Spielleiter angesetzt worden. Begegnungen der Adler lösen spätestens seit dem Ingolstädter Skandalspiel erhöhte "Alarmbereitschaft" aus. Auch heute werden die Emotionen hochgehen, weshalb Mannheims Trainer-Crew zur Besonnenheit mahnt. "Disziplin wird das A und O sein", sagt Assistent Mike Schmidt und sein Chef Harold Kreis fügt hinzu: "Wir sind ein emotionales Team, müssen zwar aggressiv, aber fair spielen". Viel zu viele Strafzeiten hagelte es jüngst für Blau-Weiß-Rot, als Folge davon kassierte Torwart Freddy Brathwaite viel zu viele Gegentreffer.

Erfreuliches gibt es in drei Personalfragen zu vermelden. Nachwuchs-Goalie Felix Brückmann und Verteidiger Nikolai Goc haben ihre im Sommer auslaufenden Verträge um zwei Jahre bis 2014 verlängert. Auch Denis Reul, dessen Kontrakt noch bis 2013 lief, hat sich frühzeitig dazu entschieden, bis 2014 für die Adler vorm eigenen Gehäuse abzuräumen.

Zudem hat sich die sportliche Leitung aufgrund der Verletzungsmisere - nur elf Stürmer standen nach dem letzten Ausfall von Christoph Ullmann noch zur Verfügung - dazu entschieden, den gebürtigen Reutlinger und ehemaligen Jungadler Richard Gelke (19) zu lizenzieren - und nicht nur das. "Wir holen ihn nicht hoch und setzen ihn dann auf die Tribüne", macht Kreis unmissverständlich klar, dass Gelke Eiszeit erhält. Er wird mit Matthias Plachta und Marc El-Sayed eine Sturmreihe bilden. Für den Kracher gegen die Eisbären gab es gestern übrigens nur noch 250 Restkarten.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Augsburger Panther - Adler; Sonntag, 19.05 Uhr: Adler - Eisbären Berlin.