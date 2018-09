Von Rainer Kundel

Barcelona/Mannheim. Der Eishockey-Weltverband (IIHF) lud vergangene Woche zum "Europagipfel" nach Barcelona, dem Zweitwohnsitz seines Präsidenten Renè Fasel, ein. Die dreitägige Veranstaltung, an der auch die deutschen Teilnehmer der European Trophy vertreten waren, fand unter dem offiziellen Arbeitstitel " Hockey Forum 2012" statt. Wie Teal Fowler, der Sportmanager der Adler Mannheim im Gespräch mit der RNZ berichtete, stand dabei die Zukunft eines europäischen Club-Wettbewerbs (Europaliga) im Mittelpunkt der Diskussionen. Zur "Einstimmung" berichteten Repräsentanten des Europäischen Fußballverbandes (UEFA), des europäischen Handball- und Basketballverbandes über die Entwicklungen und Erfahrungen ihrer internationalen Clubwettbewerbe.

Barcelona bot aber auch eine große Bühne für Alexander Medwedew, den Präsidenten der kontinentalen russischen Hockey-Liga (KHL) und Vize-Direktor des Energiekonzerns Gazprom. Lieber heute als morgen würden die Oligarchen des Ostens ihre Liga um eine European Conference mit 64 Mannschaften ausgeweitet sehen, aufgeteilt in eine skandinavische und eine zentral-europäische Gruppe. Der große Haken für eine Expansion: Als Mindestbudget für jeden Club fordert Medwedew 15 Millionen Euro - auch wenn einige Top-Vereine in Russland schon heute mit 50 Millionen Euro pro Jahr operieren. "Fest steht", so Teal Fowler, "die KHL rückt durch die Aufnahme des HC Lev Prag und Slovan Bratislava gerade näher an Deutschland heran".

Das forderte IIHF-Generalsekretär Horst Lichtner zur Offensive heraus. Der Wahl-Züricher folgte mit einer Präsentation über einen nachhaltigen Clubwettbewerb im Sinne einer Champions League mit sportlicher Qualifikation, der parallel zu den nationalen Ligen geführt werden würde." Für Eishockey-Fans in Europa ist dies das glaubwürdigste Modell", befand Lichtner. Die Kriterien für eine Teilnahme müssten verständlich sein für Fans, attraktiv für Fernsehen und Sponsoren.

"Wir brauchen die Rivalität und die Derbys mit Traditionsclubs in der DEL, das ist für unsere Fans unverzichtbar", so Fowler. Ein Europäischer Wettbewerb könne nur das "Sahnehäubchen" daneben sein, überbringt der Neu-Heidelberger die Haltung von Vizemeister Adler Mannheim. "Mit 32 Clubs aus sieben Ländern fahren wir bei der Trohpy momentan gut". Auch eine informelle Abstimmung der 150 Teilnehmer von Barcelona ergab eine 75-prozentige Mehrheit für ein Modell neben den nationalen Meisterschaften. Schon dieses Jahr dauern die Gruppenspiele der Trophy vom 12.August bis 28. November an, das Finalturnier in Wien und Bratislava folgt Mitte Dezember.

Was die RNZ bereits am 14. Mai exclusiv berichtete, ist nun offiziell: Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) hat mit Servus TV Deutschland einen neuen Fernsehpartner. Für den Deutschland-Ableger des in Österreich beheimateten und zum Konzern von Dietrich Mateschitz zählenden Sender zugleich eine Gelegenheit, sich als neuer Alleingesellschafter, Namensgeber und Trikotsponsor und "Retter" des EHC München zu präsentieren. Eine Kooperation mit dem bisherigen Rechte-Inhaber Sky wird es nicht geben. Dagegen sollen Eurosport Möglichkeiten für Live-Übertragungen am Dienstag eingeräumt werden. An Freitagen will Servus-TV Spiele in voller Länge im Internet anbieten.

Unterdessen bestätigte Teal Fowler, dass auch Corey Mapes in der Adler-Organisation verbleibt und seinen Vertrag bis 2013 verlängert. Der am Freitag 20 Jahre alt werdende Verteidiger wird die komplette Saisonvorbereitung mit den Adlern bestreiten und danach eventuell ein weiteres Jahr in seine Heimatstadt zum Kooperationspartner Heilbronner Falken "ausgeliehen". Mapes ist nach Torhüter Felix Brückmann, Verteidiger-Rückkehrer Dominik Bittner und den Angreifern Marc El-Sayed, Matthias Plachta, Richard Gelke und Mirko Höfflin der siebte Akteur im Kader des Vizemeisters, der jünger als 22 Jahre ist.