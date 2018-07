Ein Bild kurz vor der Trennung in Berlin: Trainer Markus Babbel, 'Co' Rainer Widmayer und Hertha-Manager Michael Preetz (v.l.). Foto: im

Von Wolfgang Brück

Zuzenhausen. Der geplante Torwart-Tausch von Tom Starke zu Tim Wiese und die damit verbundenen Proteste der Fans haben die Beliebtheit nicht erhöht, dafür formieren sich jetzt knapp 300 Kilometer nördlich Tausende neuer Fans von 1899 Hoffenheim. "Ganz Köln steht hinter Hoffenheim", titelt der Express. Die Boulevardzeitung huldigt vor den Abstiegs-Endspielen am Samstag jeden einzelnen Hoffenheimer Spieler. Denn wenn die Kraichgauer in Berlin gewinnen, dann ist der 1. FC Köln gegen Bayern München nicht zum Siegen verdammt.

Christian Eichner würde sich Schützenhilfe was kosten lassen. "Vielleicht schicke ich was Leckeres ins Zuzenhausener Trainingszentrum, vielleicht lade ich zum Grillen ein oder der eine oder andere darf an Karneval in Köln bei mir übernachten", spornt der Sulzfelder die ehemaligen Kollegen an.

Bei Markus Babbel ist besondere Motivation nicht nötig. Beim Ex-Trainer von Hertha BSC Berlin sitzt der Stachel noch tief. Bevor Babbel im Dezember, einen Tag nach dem 1:1 in Hoffenheim, der Stuhl vor die Tür gesetzt wurde, hatten sich er und Manager Michael Preetz gegenseitig der Lüge bezichtigt. Hertha-Boss Werner Gegenbauer ergriff Partei für Preetz, sprach in Zusammenhang mit Babbel von "Baron-Münchhausen-Geschichten." "Ich will mit aller Macht in Berlin gewinnen", sagt Babbel. Hoffenheimer Fans, rund tausend werden mitfahren, nahm er das Versprechen ab: "Ihr müsst besonders laut sein. Den Gefallen müsst ihr mir tun." Der 1899-Sportchef ist überzeugt: "Mit mir wäre Hertha nicht abgestiegen. Da bin ich hundertprozentig sicher. Das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer hat super gepasst." Einiges spricht dafür: Unter Babbel holte Berlin 20 Punkte, unter den Nachfolgern Michael Skibbe, René Tretschok und Otto Rehhagel nur noch acht.

Wie Babbel bleibt auch Preetz bei seiner Darstellung: "Ich kann noch an jedem Spiegel vorbeigehen." Die Attacken aus Hoffenheim kontert er: "Fürs Nachtreten gibt's im Fußball normalerweise die Rote Karte." Auch Rehhagel, den eine Berliner Zeitung als "König Schrotto" verspottete, gibt sich gelassen: "Trainer können keine Tore schießen." Ex-Coach Jürgen Röber sieht die Berliner Chancen gar nicht so schlecht. "Hoffenheim ist keine Truppe, die am letzten Spieltag alles gibt", glaubt er zu wissen.

Allerdings, auch aus eigenem Interesse wäre ein Sieg für 1899 nicht schlecht. Dann könnte man Stürmer Pierre-Michel Lasogga leichter loseisen. So gut wie sicher ist ein anderer Neuzugang. "Wir sind uns weitgehend einig", sagte der Leverkusener Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser zum Transfer von Eren Derdiyok. Der 23-jährige Schweizer war schon vor drei Jahren auf der Wunschliste von 1899 Hoffenheim, stand aber bei Bayer im Wort. In 111 Bundesligaspielen erzielte er 34 Tore für die Werkself, hatte jedoch zuletzt keinen Stammplatz mehr. Bayer-Sportchef Rudi Völler ist überzeugt: "Eren ist ein Riesenjunge. Aber er ruft sein Potenzial zu wenig ab." Eine Luftveränderung bewirkt manchmal Wunder.