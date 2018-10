Von Harald Mutschler

Sinsheim. Es wurde ein versöhnlicher Abschluss. Mit 3:0 (25:21, 25:22, 25:22) gewannen die Sinsheimer Volleyballfrauen das letzte Saisonspiel gegen das Zurich Team VCO Berlin. Erstmals konnten die Kraichgauer in dieser Runde auch eine siegreiche Partie ohne Satzverlust beenden. Die Nachwuchstruppe aus der Bundeshauptstadt hat derzeit aber auch andere Sorgen, denn die Qualifikation für die Juniorinnen-Europameisterschaft steht bevor. Nationalcoach Han Abbing hatte deshalb auch nicht seine stärkste Formation aufgeboten. Aber auch so wäre für den Tabellenletzten gegen eine konzentriert agierende Heimmannschaft kaum mehr drin gewesen.

Sinsheims Trainer Stefan Bräuer hatte nach der Begegnung ein Lächeln im Gesicht. "Es gibt heute nichts auszusetzen. Wir hatten uns vorher noch einmal zusammengesetzt und uns vorgenommen, den Zuschauern noch etwas zu bieten. Und das hat auch funktioniert. Die Mädchen haben die Aufgabe souverän gemeistert." Sein niederländischer Kollege sprach von einem verdienten Sinsheimer Sieg und meinte, "es hat Spaß gemacht, vor diesem Publikum zu spielen."

Im ersten Satz holte sich die Bräuer-Truppe den entscheidenden Vorsprung unmittelbar vor der zweiten technischen Auszeit, als sie von 11:11 auf 16:11 davon zogen. Überragend dabei Luise Mauersberger, die die Bälle mit links nach Belieben in der gegnerischen Hälfte versenkte. Der VCO-Trainer wählte die Diagonalangreiferin dann auch zur besten Spielerin auf Sinsheimer Seite.

Die 21-Jährige wird von zahlreichen Bundesligavereinen umworben und dürfte die Kraichgau-Metropole mit großer Sicherheit verlassen. Heiße Adresse ist der Schweriner SC. Dessen Trainer Teun Buijs hatte sich eine Woche zuvor in Sinsheim intensiv mit Luise Mauersberger unterhalten. Stefan Bräuer unterstützt die Abwanderungspläne seiner stärksten Angreiferin. "Wir können sie nicht halten, und wenn eine Spielerin die Chance hat, sich bei einem Topverein weiterzu entwickeln, dann soll sie das wahrnehmen. Sie ist ein Toptalent und hat das Zeug dazu, eines Tages in der Nationalmannschaft zu spielen." Sehr hoch rechnet der Trainer seinem Schützling auch an, "dass sie ihren Kopf frei hatte und sich nicht hat anmerken lassen, mit anderen Clubs in Verbindung zu stehen".

Im zweiten Durchgang setzten sich die Gastgeberinnen schon frühzeitig ab und lagen teilweise mit sieben Punkten vorne. Aber sie ließen in der Schlussphase durch Unkonzentriertheiten die Berliner noch einmal auf 21:22 herankommen. Auch im dritten Satz entwickelte sich ein enger Ausklang, ehe Mannschaftsführerin Tammy Mahon den letzten Saisonpunkt zum 25:22 machte.

"Es ging für uns darum, dem Publikum noch eine gute Leistung zu zeigen. Und da war der VCO für uns der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt", sagte Stefan Bräuer. Immerhin waren zum Rundenschluss noch einmal über 800 Zuschauer in der Messehalle 6 erschienen "Das ist schon erstaunlich, dass noch einmal so viele Fans gekommen sind, obwohl wir ja sportlich schon abgestiegen waren. Das ist aller Ehren wert", freute sich der Coach, der vorsichtigen Optimismus äußerte, dass es auch in der kommenden Saison in der 1. Liga weitergehen könnte. Bis 1. April muss die Sinsheimer Volleyball-Betriebs GmbH den Lizenzantrag bei der Deutschen Volleyball-Liga stellen und bis 15. April die wirtschaftlichen Unterlagen einreichen. Dann wird geprüft. Mit dem Ergebnis ist Anfang Mai zu rechnen.

Envacom Volleys Sinsheim: Diana Castano, Marisa Field, Tammy Mahon, Kathrin Neumaier, Jule Schneider, Nora Götz, Ann-Christin Quade, Luise Mauersberger, Marie Frick.

Schiedsrichter: Joachim Mattner (Unterschleißheim); Zuschauer: 823; wertvollste Spielerinnen: Luise Mauersberger (Sinsheim), Celin Stöhr (VCO Berlin).