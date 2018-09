Weißenfels. (nb) Es kam einer Herkules-Aufgabe gleich, womit die Zweitliga-Basketballer des USC Heidelberg bei ihrer 94:102 (46:46)-Niederlage in Weißenfels konfrontiert wurden. Zum Duell gegen den Mitteldeutschen BC hatten sich beide deutschen Starter aus Chefcoach Uwe Sauers etatmäßiger Startformation abgemeldet. Björn Schoo musste wegen Problemen mit der Patellasehne wie schon in der Vorwoche passen. Janis Heindel zwang an seinem 28. Geburtstag eine Grippe zum Zuschauen.

Von der Bank in die erste Fünf befördert wurden Jerrell Williams und Paul Zipser. Als zweiter "Pflicht-Deutscher" übernahm Kai Barth zunächst den Spielaufbau von Charlie Burgess. Eine deutliche Schwächung war dadurch allerdings nicht zu erkennen - weil Jerrell Williams alles überstrahlte.

Seit seinem Heimaturlaub über Weihnachten präsentiert sich der schlaksige US-Amerikaner in Bestform. Seine ersten 20 Minuten im Weißenfelser Hexenkessel toppten aber alles. Williams traf zehn seiner elf Versuche aus dem Feld, selbst von der Freiwurflinie gab er sich dieses Mal keine Blöße. 26 von 46 USC Zählern gingen auf das Konto von Heidelbergs Nummer 21. 2.300 Zuschauer trauten ihren Augen nicht, ob der Heidelberger "One Man Show".

"Sag mal, spielt der immer so?", wurde Sauer von einem alten Weggefährten aus MBC-Zeiten zur Halbzeit ungläubig gefragt. "Jerrell war einfach nicht zu stoppen, ihn haben sie gar nicht in den Griff bekommen", zeigte sich auch Sauer selbst begeistert. Ausgeglichen ging es zum Kabinengespräch. "Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass der MBC Jerrell so weiter punkten lassen wird. Außerdem müssen wir besser rebounden, wenn wir hier bestehen wollen", betätigte sich USC-Manager Matthias Lautenschläger als Pausenorakel - und sollte recht behalten.

Mit Beginn des dritten Viertels bestimmten die Hausherren das Geschehen. Zwar entlasteten in der Offensive Burgess und Oliver Komarek, die am Ende auf jeweils 24 Zähler kamen, den spürbar müden Williams. Den übrigen USC-Akteuren gelang aber zu wenig, um dem Pro A-Primus die erste Heimniederlage zuzufügen. 14 Offensivrebounds des MBC hielten die Heidelberger über die gesamte zweite Hälfte auf mindestens fünf Punkte in Schach. Vor allem Phillipp Heyden war ohne Schoo und Heindel nichts entgegenzusetzen. Sauers Fazit: "Heute musste jeder seine Bestleistung abrufen, damit etwas zu holen ist. Das war leider nicht der Fall."

Stenogramm: 18:9 (7.), 24:22 (1. Viertel), 28:34 (14.), 46:46 (Halbzeit), 59:56 (26.), 71:66 (3. Viertel), 90:79 (37.), 102:94 (Endstand).

Mitteldeutscher BC: Vilhjalmsson 28 (5 Dreier), Heyden 21, Leutloff 15 (2), Holcomb Faye (11), Reid 9 (1), Hinnant 8, Wachalski 4, Lange 4, Cavaris 2, Adler.

USC Heidelberg: Williams 33, Komarek 24 (4), Burgess 24 (4), Watts 6, Sargent 3 (1), Zipser 2, Barth 2, von Fintel, Kuhn.