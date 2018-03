Von Achim Wittich

Heidelberg. Die ersten beiden Punkte im Jahr 2012 wollte der USC Heidelberg auf keinen Fall dem Gegner überlassen. Also entschied am Sonntagabend Center Björn Schoo den Sprungball gegen den Chemnitzer Joleik Schaffrath energisch für sich und nur ein paar Sekunden später legte Aufbauspieler Charles Burgess den Ball zum ersten Mal in den Gäste-Korb. Der Anfang war gemacht und am Ende saß keiner der 850 begeisterten Besucher im Olympiastützpunkt mehr auf seinem Tribünenplatz.

Beim überraschend klaren 96:77 (38:42) gegen die Sachsen zeigten die Korbjäger von USC-Trainer Uwe Sauer vor allem nach der Pause eine ganz feine Mannschaftsleistung und machten durch ihr konsequentes Auftreten die Hinspielniederlage (79:88) wett. Der bessere direkte Vergleich könnte beim Gerangel um die begehrten Playoff-Plätze noch große Bedeutung erlangen. Denn es geht eng zu im Basketball-Unterhaus. Der nun Fünftplatzierte USC - einen Rang hinter Chemnitz - hat 16 Zähler auf dem Konto. Die Ehinger haben genauso viele Punkte, sind momentan aber nur Zehnter und wären damit in der K.o.-Runde nicht dabei. Folglich war's ein "Big Point", den Kapitän Janis Heindel und Co. zum Wiederbeginn nach der Weihnachtspause setzten. Ein Sieg mit Signalwirkung gar, der nach einer durchwachsenen Vorrunde gleichzeitig der Start zu konstanteren Leistungen ist?

"Wir waren schon in der ersten Halbzeit gut, haben aber vor allem in der zweiten Hälfte unser ganzes Herz ausgeschüttet und aufs Feld gelegt", atmete der wie immer vorbildlich rackernde Heindel nachher zufrieden durch - und machte gleich einmal eine Kampfansage an die Konkurrenz: "Wenn wir alles abrufen und als Team auftreten, können wir jeden schlagen". Richtig: Doch in der Hinserie leistete sich der USC auch einige böse Schnitzer. Jetzt soll alles besser werden.

Nach dem gelungenen Auftakt von Burgess ging's zunächst ziemlich rasant rauf und runter. Unterhaltsam war's allemal, aber nicht immer hochklassig. Paul Zipsers "Dreier" zum 18:15 nach schönem Pass-Spiel vom starken Kai Barth wurde frenetisch bejubelt - doch beim ersten längeren Verschnaufen lagen die Ostdeutschen dank eines Kunstschusses von Alexander Rosenthal, der fast mit der Sirene traf, 19:18 vorne.

Dann schickte Sauer den Amerikaner Jerrel Williams aufs Feld und die treuen Tribünengäste rieben sich leicht verwundert die Augen. Die Wühlmaus des USC stellte nicht nur Blocks, schaffte Platz für die Kollegen und malochte zwischen den Körben. Nein, diesmal traf der staksige Rollenspieler sogar! Stolze 16 Punkte spukte die Statistik hernach für ihn aus. Fürwahr nicht alltäglich. "Jerrel hat heute gezeigt, warum wir ihn verpflichtet haben", freute sich Sauer diebisch. Doch obwohl Williams bereits im zweiten Spielabschnitt sieben Punkte markierte, wendete erst ein 10:0-Lauf der Heidelberger zum 52:44 direkt nach der Halbzeit das Blatt.

Jetzt funktionierte der USC endgültig als Kollektiv, auch wenn der wenig eingesetzte Oliver Komarek und Björn Schoo keine entscheidenden Akzente setzen konnten. Doch der Rest des Teams ging auf die Überholspur, langte endlich auch richtig hin. "Wir haben dagegengehalten, die Chemnitzer weggeblockt und uns nicht versteckt." Sauer hatte in der Kabine die richtigen Worte gefunden, seine Jungs perfekt eingestellt. Das erkannte auch sein gegenüber Felix Schreier neidlos an: "Wir haben Heidelberg in der zweiten Hälfte nicht mehr stoppen können."

Sanijay Watts knallte in der Schlussphase das Spielgerät spektakulär durch die Reuse (35.), Zipser (37.) ballte nach einem weiteren erfolgreichen "Dreier" die Faust und Burgess setzte schnell noch drei Punkte zum zwischenzeitlichen 82:69 drauf (38.) - das OSP verwandelte sich in ein Freudenhaus. Am nächsten Sonntag kommt der Achte Jena ins Neuenheimer Feld. Dann will der USC beweisen, dass er an Stabilität gewonnen hat.

Stenogramm: 2:6 (2.), 8:11 (5.), 18:19 (1. Viertel), 25:24 (13.), 30:33 (17.), 38:42 (Halbzeit), 52:44 (25.), 60:55 (3. Viertel), 65:55 (31.), 77:64 (37.), 96:77 (Endstand).

Heidelberg: Burgess 17 (2 Dreier), Watts 17, Williams 16, Sargent 13 (2), Zipser 11 (3), Barth 9, Heindel 6, Schoo 4, von Fintel 3 (1), Komarek.

Chemnitz: Johnson 19, Takumi 13 (3), Schaffrath 13, Rosenthal 10 (2), Schmidt 7 (1), Shaw 7, Lawson 6, Stachula 2.