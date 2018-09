Heidelberg. (nb) Wie viele Steine ihm und seinen Schützlingen am Sonntagabend von den Herzen gefallen sind, vermochte USC-Trainer Uwe Sauer nicht zu schätzen. "Aber das war natürlich schon eine ziemliche Drucksituation", erinnert er sich an den 79:75-Erfolg über die Giants Düsseldorf - den ersten nach zuvor fünf Niederlagen in Serie.

Dabei hatte es lange Zeit nach einem weiteren - dann wohl nicht mehr zu verkraftenden - Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze ausgesehen. Zu treffsicher agierten die Gäste, zu wenig Glück im Abschluss hatten die Neckar-Riesen. 15 Zähler lag man zur Halbzeit im Hintertreffen, "aber da Spiel war noch nicht weg", erinnert sich Sauer und erklärt: "Das Entscheidende war, dass die Mannschaft auch nach dem Rückstand weiter an sich geglaubt hat."

Ein besonderer Dank des Trainers geht an das Publikum im Olympiastützpunkt. "Die Stimmung war mit die beste der ganzen Saison. Die Zuschauer haben uns noch einmal richtig gepusht, was nach einer solchen Niederlagenserie keine Selbstverständlichkeit ist." Der 49-Jährige ist sich sicher, dass man auf den Rängen gemerkt hat, "dass die Jungs alles geben und die Einstellung stimmt."

Mit gutem Beispiel voran ging wieder einmal Janis Heindel. Trotz Rückenbeschwerden führte er sein Team aufs Feld, gab zwölf Minuten lang alles und konnte sich hinterher vor Schmerzen nicht einmal mehr bücken.

Für die nächste Partie am Samstagabend bei den Kirchheim Knights wird der USC auf seinen Kapitän aber wohl verzichten müssen. "Es ist für ihn vielleicht sinnvoller, ein, zwei Spiele draußen zu bleiben", muss Sauer einsehen.

Wenn der Körper streikt, kann man eben nichts erzwingen. Beim US-Amerikaner Clint Sargent war es aber ein mentales Problem, das ihm in den letzten Wochen im Wege stand. Beim Kabinengespräch gegen Düsseldorf wurde er von seinem Trainer "noch einmal ins Gebet genommen" und bedankte sich danach für das Vertrauen mit insgesamt 18 Punkten. Sauer: "Es war eine Frage der Zeit, bis der Knoten platzt. Wir haben ihn einfach zum Erfolg gezwungen."

Gegen die "Ritter" wird auch wieder viel von Paul Zipser abhängen. Das 18-Jährige USC-Eigengewächs avancierte in der Vorwoche zum Topscorer und verblüffte das fachkundige OSP-Publikum einmal mehr mit seinem abgeklärten Spiel "Paul hat gezeigt, dass er im entscheidenden Moment explodieren kann", gibt's ein Sonderlob vom Coach.

Eine ähnliche Glanzleistung wird nötig sein, um bei den heimstarken Knights etwas Zählbares mitnehmen zu können. Von zehn Spielen in der eigenen Halle konnte das Team um den ehemaligen USC-Kapitän Sebastian Adeberg neun gewinnen. Viele Niederlagen können sich die Heidelberger aber nicht mehr leisten, soll das Saisonziel Playoffs noch realisiert werden. "Wir sind zwar nur ein Spiel hinten dran, aber es braucht wohl noch vier Siege aus den letzten sechs Spielen, um sicher zu sein", rechnet Sauer vor.

Pro A-Liga, Samstag, 19.30 Uhr: VfL Kirchheim Knights - USC Heidelberg (Sporthalle Stadtmitte, Jahnstraße 12).