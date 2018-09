Von Rainer Kundel

Mannheim. Mit den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim haben sich die nach Expertenmeinungen unstrittig besten Teams der Deutschen Eishockey-Liga für das am Sonntag (14.30 Uhr/ O-2-World Berlin) beginnende 18. Finale der Deutschen Eishockey-Liga qualifiziert. Deshalb wird es spätestens am 24. April einen neuen Rekordmeister (beide fünf DEL-Titel) geben. Die Kontrahenten führen mit einem Etat von je 7,4 Millionen (Mannheim offiziell, Berlin geschätzt) die Budgets der Liga an. Neben den Konzepten schießt also Geld doch Tore.

> Ausgangslage: Weder Berlin noch die Kreis-Schützlinge waren im Lauf der langen Vorrunde das beste Team der Liga. Mitunter zeigten Wolfsburg oder Ingolstadt mehr Tempo und Offensiv-Power. Wenn es darauf ankam, bewiesen sie jedoch ihre Klasse. Was bei Berlin angesichts harter Winterwochen mit bis zu neun verletzten oder gesperrten Cracks erstaunlich ist. Die wahren Helden werden in den Play-offs geboren, für die Spieler ist das quasi eine neue Saison. Die Protagonisten traten in acht (Berlin über Köln und Straubing) bzw. neun Spielen (Mannheim über Hamburg und Ingolstadt) eine Lawine los. "Wir haben große Gier nach dem Titel", gab Adler-Gesellschafter Daniel Hopp gestern preis. Die Fans - 450 reisen zu Spiel drei am 20. April mit einem Sonderzug an den Berliner Ostbahnhof - verfahren nach dem Motto. "Immer weiter, immer immer weiter, bis zur Meisterschaft".

> Torhüter: Wenn ein Keeper nahe an Fred Brathwaite herankommt, dann ist es Berlins Rob Zepp. Seit drei Jahren mit einem deutschen Pass ausgestattet, überzeugte der 30-Jährige auch im Bundesadler-Dress. Statistisch gesehen hat der Deutsch-Kanadier in den Play-offs sogar eine geringfügig bessere Fangquote als "Freddy" (95,4 zu 95,1 Prozent).

> Verteidiger: Beim Halbfinale 2009 verspotte der Berliner Boulevard die Adler-Abwehr noch ("So beweglich wie ein Öltanker"). Damals zeichneten sich Trepanier, Butenschön oder McGillis eher durch Routine als durch Wendigkeit aus. Die jetzigen Defender haben eine andere Qualität, sind läuferisch top und in beiden Richtungen einsetzbar. Berlin verfügt allerdings mit Regehr und Sharrow über zwei Blueliner von der Kategorie eines Chris Lee.

> Stürmer: Finalspiele sind Tage der Abfälscher und Bandenhobler. Hier treffen auch Cracks, die nicht unbedingt zu den Torjägern zählen. Es kommt auf die Kadertiefe an - und hier sind die Adler im Vorteil: Berlin beklagt seit Dezember die Ausfälle seiner Center Stefan Ustorf (schwere Gehirnerschütterung) und Denis Pederson (misslungenes Comeback nach Kreuzbandriss). Dazu fehlt Andrè Rankel als Wiederholungstäter grober Fouls wegen einer 10-Spiele-Sperre, die über das Saisonende hinaus reicht. Die Scorer-Qualitäten vereinen sich auf die erste Reihe (10 Tore) mit dem 1,96-Meter Mann Barry Tallackson (Vollstrecker), Taktgeber und Überzahlspezialist Darin Olver und dem unbequemen "Arbeiter" Florian Busch. Greifen die Adler konsequent mit vier Reihen an, gibt es taktische Varianten, die das Pendel zu Gunsten der Mannheimer Power-Linie mit Adam Mitchell, Christoph Ullmann und Ken Magowan (15 Tore) ausschlagen lassen können.

> Special Teams: Das Überzahlspiel lag in der Qualifikation auf etwa einem Niveau, derzeit stehen die Adler bei 25, Berlin bei 15 Prozent. Das Spiel mit einem Mann weniger war für Berlin lange Zeit ein Problem, das sie in den Play-offs inzwischen in den Griff bekommen haben. Adler-Offensivkraft Yanick Lehoux ist sich dennoch sicher, dass die Effektivität im Powerplay entscheidend sein wird.

> Trainer: Don Jackson (55) kennt die DEL inzwischen aus dem Effeff, begann 2006 als Assistent von Pierre Page in Berlin, ging danach ein Jahr als Chefoach zur DEG, um 2008 mit dem Umzug von Hohenschönhausen in die moderne O2-World zurückzukehren. Der ehemalige NHL-Verteidiger aus Edmonton hängt dem offensiven Eishockey an, holte mit den Bären seither drei Titel. Äußerlich wirkt Jackson zumeist stoisch, kann jedoch schnell zum Wolf im Schafspelz werden, wenn er versucht, auf die Schiedsrichter Einfluss zu nehmen.

> Direkte Vergleiche: In der laufenden Saison 2:2. In der SAP Arena behielten die Blau-Weiß-Roten mit 4:2 und 5:2 die Oberhand, in Berlin war es zweimal denkbar knapp (2:3 n.V. und 2:4). Dabei lieferten die Adler starke Partien in der Hauptstadt ab, Ende Februar beim 2:4 fiel die Entscheidung beim Stand 2:2 erst zwei Minuten vor Schluss nach einer Strafzeit gegen Niki Goc. Mannheim gegen Berlin, das ist die dritte Auflage einer Finalserie: 1998 setzte sich Mannheim in vier, 2005 Berlin in drei Spielen durch.

> RNZ-Tipp: Können die Adler wie im Viertel- und Halbfinale im ersten Spiel den Nadelstich setzen, bleibt das Momentum auf ihrer Seite. Dann ist ein 3:1 in der Serie möglich.

Termine (Best of 5): Sonntag (14.30 Uhr) in Berlin; Mittwoch, 18.4. (19.30 Uhr) in Mannheim (ausverkauft); Freitag 20.4. (19.30 Uhr) in Berlin; eventuelle weitere Spiele am 22.4. (18.30 Uhr) in Mannheim und am 24.4. in Berlin. Alle Spiele live in Sky (Public Viewing im Hockey-Dome bei Tomas Martinec, Bad Kreuznacher Straße, Käfertal).