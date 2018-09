Von Rainer Kundel

Mannheim. Es ist jedes Jahr das gleiche Spiel: Wenn die Fußball-Ligen in die Winterpause gehen, drehen die Puckjäger so richtig auf. Das Heimspiel der Adler Mannheim am Freitag gegen die Hamburg Freezers (19.30 Uhr / ausverkauft) bildet den Auftakt zu einer Serie von sieben Spielen innerhalb von 16 Tagen. Für die Kufencracks Business as usual. Keiner klagt, auch wenn die Bank noch so kurz ist, wie es im Eishockey-Jargon heißt, wenn ein Team viele Ausfälle beklagt. "Wir nehmen die Ausfälle zur Kenntnis, reagieren darauf und kämpfen weiter", stellte Adler-Trainer Harold Kreis zuletzt fest.

Zu Recht lobte der 52-Jährige den Kampfgeist, den seine Mannschaft in den letzten beiden Wochen an den Tag legte. "Diese Mannschaft hat einen unglaublichen Siegeswillen, ein Rückstand kurz vor Schluss fordert sie geradezu noch mehr heraus." In der Tat: Der aktuelle Adler-Jahrgang hat zwar noch nicht die Brillanz von jenem der Meistersaison 2006/07, gleicht das aber aus.

"Die Verletzungen, die uns derzeit einholen, sind auch ein Grund unseres Erfolges", behauptet Teal Fowler. Gut, dass Rückkehrer Niko Dimitrakos heute zur Verfügung steht. Nach einer kleinen Odysee durch kanadische Trainingscamps und der unerfüllten Hoffnung auf einen Vertrag in der NHL stand der 32-Jährige für 26 Spiele bei den Wilkes-Barre-Penguins in der American Hockey League unter Vertrag. Nach den ersten Trainingstagen im "Ufo" merkte man dem US-Amerikaner mit griechischen Wurzeln den Jet-Lag noch an. Dennoch wird Kreis heute auf ihn bauen. Von der Position her nicht als MacDonald-Ersatz sondern als Flügelstürmer. "Damit kann ich meine Ressourcen am besten fürs Team einbringen", weiß "Dimi" um seine Stärken im Spiel jenseits der roten Linie. Womit die Adler zwar per Saldo offensiver ausgerichtet sind, was ihr Spiel auch attraktiver machen kann. "Wir werden einige Rollen neu belegen", hofft Fowler auf eine reibungslose Integration des Neuen, der bereits in der zweiten Saisonhälfte 2010/11 für 26 Spiele (10 Tore, 11 Assists) das blau-weiß-rote Trikot trug.

Vermutlich wird auf Sturm-Allrounder Christoph Ullmann und Marcus Kink eine etwas veränderte Aufgabe zukommen, wobei Kapitän Kink erst mal die weihnachtliche Ruhe genießen kann. DEL-Einzelrichter Jörg Mayr brummte dem 26-Jährigen als Folge der Matchstrafe vom letzten Freitag nach einem Check gegen Kopf und Nacken des Kölners Felix Schütz eine Sperre von vier Spielen plus 1.200 Euro Geldbuße auf, wovon noch drei Partien abzusitzen sind "Kinki" kann somit beim letzten Spiel des Jahres gegen Ingolstadt am 30. Dezember wieder eingreifen.

Das Bulletin für heute lautet neben dem Ausfall MacDonald (Kreuzbandriss): Goalie Brückmann wieder auf der Bank, Verteidiger Steve Wagner wieder einsatzfähig, Adam Mitchell (Rippenprellung) und Niki Goc nicht. Die Verteidiger Kettemer und Belle wurden im Training wegen kleinerer Blessuren geschont, ihr Einsatz soll nicht gefährdet sein. Zur Verfügung stehen sechs Verteidiger und zehn Stürmer.

Da die DEL schon traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag den Puck einwirft und die Adler am Montag zum EHC München schickt (16.30 Uhr), haben Fowler und seine fleißigen Helfer Ritchie Kneis und Marcus Schmuck folgenden Reiseplan für die 52. Kalenderwoche mit Spielen im Zwei-Tage-Rhythmus festgezurrt: Montagfrüh Anreise mit dem Bus nach München, nach dem Spiel Übernachtung in Bayern, Dienstagmittag Flug nach Hannover, Mittwoch (28.12.) Gastspiel bei den Hannover Scorpions, Rückreise per Bus in der Nacht, letztes Spiel 2011 am 30. Dezember gegen den ERC Ingolstadt.

Aufgrund der wachsenden Ticket-Nachfrage hat der Klub nunmehr alle Vorrunden-Spiele bis zum 8. März in den freien Verkauf gegeben.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Hamburg Freezers; Montag, 16.30 Uhr: EHC München - Adler Mannheim.