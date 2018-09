Von Nikolas Beck

Heidelberg. Den Zweitliga-Basketballern des USC Heidelberg läuft langsam die Zeit davon. Zwar liegt man trotz der mittlerweile fünf Spiele lang anhaltenden Niederlagenserie im dichten Pro A-Gedränge nur zwei Punkte hinter Platz acht, der eine Teilnahme an den erstmals ausgetragenen Playoffs bedeuten würde. Sieben Spieltage vor Saisonende muss aber endlich wieder etwas Zählbares eingefahren werden. "Wir wissen, dass wir nicht mehr allzu viele Chancen haben, noch einmal oben heranzurücken", ist Trainer Uwe Sauer der Ernst der Lage bewusst.

Doch ausgerechnet in den entscheidenden Saisonphase sind die taumelnden "Riesen vom Neckar" auch gesundheitlich angeschlagen. Mit einer Rumpfmannschaft war man in der Vorwoche in Paderborn angetreten. In Björn Schoo und Christian von Fintel hatte Sauer nur zwei Ersatzspieler auf der Bank sitzen. Inwieweit sich das Lazarett für die Partie gegen die Giants Düsseldorf (Sonntag, 17 Uhr) lichten wird, ist noch unklar.

"Mehr als fraglich" sei ein Einsatz von Kapitän Janis Heindel, der noch immer mit Rückenproblemen zu kämpfen hat, erklärt Sauer. Auch ein Einsatz von Clint Sargent, der in der Vorwoche noch mit angerissenem Syndesmosesband aufgelaufen war, steht in den Sternen. Dafür hofft Sauer auf einen Einsatz von Paul Zipser. Das USC-Talent musste am Tag seines 18. Geburtstags wegen einer Hand-Verletzung auf das Spiel gegen Paderborn verzichten, soll am Sonntag aber wieder auflaufen. "Er hat nach wie vor Probleme mit dem Daumen", schnauft Sauer, "das beeinträchtige ihn beim Wurf und bei der Ballkontrolle."

Die Vorzeichen sind also abermals alles andere als gut. Die Flinte ins Korn zu werfen kommt für den Coach aber nicht in Frage. Mut macht dem 49-Jährigen der letzte Auftritt seiner Schützlinge. "Wir waren trotz unserer personellen Probleme lange Zeit gleichwertig, zwischendurch sogar die bessere Mannschaft", berichtet Sauer. Auch wie seine Spieler mit der vergebenen Siegchance umgegangen waren, stimmt Sauer optimistisch.

Man war enttäuscht, niedergeschlagen und traurig, nicht aber sauer oder gar aufeinander stinkig. Es herrsche generell eine "positive Stimmung" innerhalb der Mannschaft. Auch nach den jüngsten Misserfolgen und der Trennung von Spielmacher Charlie Burgess sage keiner in der Mannschaft: "Jetzt ist der auch noch weg, nun spielen wir die Saison halt irgendwie noch zu Ende", ist sich Sauer sicher.

Beim USC hat man den Kampf um die Playoffs noch nicht aufgegeben. Daher hofft man am Sonntag nach wie vor auf die Unterstützung der Fans im Olympiastützpunkt. "Wir brauchen diesen Rückhalt von den Rängen", verdeutlicht Sauer und verspricht eine bis in die Haarspitzen motivierte Heidelberger Mannschaft.

Schließlich sind die Erinnerungen an das Hinspiel in Düsseldorf noch nicht verflogen. Damals hatte der USC nach sieben Spielen fünf Siege auf dem Konto und war mit breiter Brust ins Rheinland gefahren, musste sich aber mit 89:95 geschlagen geben. Die vielen Freiwürfe für die Hausherren erhitzten in der Schlussphase die Heidelberger Gemüter. "Das habe ich noch im Hinterkopf und ich bin mir sicher, dass das auch einige Spieler noch so geht", erinnert sich Sauer. Für den gut in die Saison gestarteten USC war die Niederlage in Düsseldorf ein Knackpunkt. Nur in vier der anschließenden 13 Spiele konnte man das Feld als Sieger verlassen.

Ob Heidelbergs besten Basketballern noch einmal eine Trendwende gelingt? Sauer jedenfalls meint: "Es liegt einzig und alleine an uns."

Pro A-Liga Herren, Sonntag, 17 Uhr: USC Heidelberg - Gloria Giants Düsseldorf (Olympiastützpunkt, Im Neuenheimer Feld 710).