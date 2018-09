Von Nikolas Beck

Heidelberg. Die erste Entscheidung ist gefallen: Basketball-Zweitligist USC Heidelberg und Cheftrainer Uwe Sauer gehen zukünftig getrennte Wege. Der Vertrag des 49-jährigen ehemaligen USC-Aufbauspielers endet zum 31. Mai und wird nicht verlängert. "Das Verfehlen der sportlichen Ziele", führt USC-Manager Matthias Lautenschläger als Trennungsgrund an.

Einen Platz unter den besten acht Mannschaften hatte man rund um den Olympiastützpunkt in diesem Jahr als Saisonziel ausgerufen. Der in den letzten Jahren auf der Stelle tretende Ex-Rekordmeister hat schließlich wieder höhere Ambitionen. Raus aus dem ProA-Mittelfeld, rein ins Geschäft der Großen - zumindest in die erstmals ausgetragenen Play-offs. Aggressiver formulierte sogar der Hauptsponsor, die Wieslocher MLP AG, die Zielsetzung. Ein Platz unter den ersten Vier, oder der Einzug ins Play-off-Halbfinale hätten das finanzielle Engagement automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. "Wir gehen davon aus, dass der USC unter die ersten Acht kommt", erklärte der damalige Bereichsleiter Marketing Dr. Uwe Stuhldreier noch vor Saisonbeginn.

Nach einer turbulenten Saison mit vielen Höhen und Tiefen hatten die Sauer-Schützlinge am letzten Spieltag den Einzug in die Saison-Verlängerung zwar in der Hand, verspielten ihre letzte Chance aber leichtfertig gegen die Jungspunde aus Ehingen. Am Ende landete man auf Platz zehn - enttäuschend!

Doch hätte ein Sieg die Trainerfrage anders beantwortet? Eher nicht! "Wir hatten einfach das Gefühl, dass wir einen Wechsel benötigen", berichtet Lautenschläger. Zu dieser Erkenntnis wird man im fünfköpfigen Organisationsteam nicht erst in den letzten Tagen gekommen sein. Zum Trainer äußern wollte sich jedenfalls schon nach dem endgültigen Saisonaus niemand mehr, was freilich selten ein gutes Zeichen ist.

Vor zwei Wochen hatten sich die Verantwortlichen dann zur Analyse zusammengesetzt. Später stieß auch Uwe Sauer dazu, der den Wunsch geäußert hatte, eine schnelle Entscheidung zu treffen. Nachdem das Management am Montag erneut getagt hatte, kam man Sauers Wunsch nach und teilte ihm am Dienstagabend die unerfreuliche Nachricht mit. Gestern, im Vorfeld eines turnusmäßigen Sponsorentreffens zum Rundenabschluss, wurden auch die Spieler informiert.

"Wir haben das ausgegebene Saisonziel verfehlt. Eine weitere Zusammenarbeit wäre auch nach außen hin schwer zu verkaufen gewesen", erklärt Lautenschläger. Schließlich war schon während des Saisonverlaufs häufiger Kritik aufgekommen. Im Heidelberger Fanforum drohten gar verschiedene Schreiber - mehr oder weniger anonym - im Falle einer Vertragsverlängerung Sauers künftig keine Dauerkarte mehr erwerben zu wollen.

Hinzu kam die "Affäre Burgess". Der vom Trainer als Leader auserkorene Spielmacher Charlie Burgess hatte Sauer über die Internet-Plattform "Twitter" öffentlich kritisiert und ihm auf inakzeptable Art und Weise noch in der Kabine die Schuld an einer Niederlage zugeschoben. Folgerichtig wurde der ehemalige Wunschspieler des Trainers entlassen - Sauers Image beim USC war dennoch angekratzt.

Dass Mannschaft und Chef häufiger auf verschiedenen Frequenzen funkten, daraus machte man im Olympiastützpunkt schon länger keinen Hehl mehr. Auch Sauer räumte vor wenigen Wochen ein: "Wir waren nicht immer eine eingeschworene Einheit." Am Donnerstag war Sauer für die RNZ nicht erreichbar.

Beim USC beginnt nun also die Suche nach einem Nachfolger. Bewerber gab es schon während der Saison einige, einen aussichtsreichen Kandidaten offenbar aber noch nicht. "Den Fehler, trotz keines guten Bauchgefühls, mit dem Trainer in die neue Saison zu gehen, wollten wir nicht noch einmal machen", so Lautenschläger: "Jetzt wollen wir lieber eine richtige Entscheidung treffen, als eine schnelle."