Von Rainer Kundel

Mannheim. Bevor die Adler Mannheim in eine verdiente Kurzpause gingen, schoben sie nochmals kurz Frust. Der Grund war der verpasste "Dreier" beim 5:4 n.V. am Iserlohner Seilersee, als eine Anfang des letzten Abschnitts herausgeschossene Zwei-Tore-Führung wieder abgegeben wurde. Waren sie beim dritten Gegentor durch nicht konsequentes Eingreifen vor dem Slot selbst Schuld, geriet man wegen der Entstehung des 4:4 in Rage. Die Cracks schworen Stein und Bein, dass das vorausgegangene Bully nicht der Regel nach ausgeführt wurde. "Der Linesman hat die Scheibe eingeworfen als ich noch gar nicht am Punkt Aufstellung genommen hatte", war Yanick Lehoux außer sich vor Ärger.

Dennoch sind die Adler im Plan. Dass sie an 26 von 42 Spieltagen und damit so häufig wie kein anderes Team Tabellenführer waren und nie mehr als zwei Spiele in Folge ohne Punkt blieben, beweist eine Konstanz, die in den vergangenen Jahren nicht gewährleistet war. Auch wenn das Team für seine derzeit 77 Punkte die Basis im ersten Saisonviertel legte, in dem 31 von 39 Zählern "gehamstert" wurden. Mit 21 (im zweiten Viertel) und 18 (im dritten) flog man dann im Kreise vieler Klubs mit, die sich in der sehr ausgeglichenen engen Liga etwas abgesetzt haben. Ab November profitierte man jedoch nicht mehr von jenem Kräfte- und Harmonievorsprung, den man sich aufgrund der anspruchsvollen Testzeit mit der European Trophy erarbeitet hatte. Die derzeit 1,83 Punkte im Schnitt gewährleisten jedoch einen Verbleib unter den "Top vier".

Auch wenn in der fortgeschrittenen Zeit einer 52 Spieltage andauernden Vorrunde in der offiziellen Sprachregelung verpönt ist, der Mannschaft Kräfteverschleiß zu unterstellen: Jeder im Team ist froh, mal wenige Tage keinen Puck zu sehen. Mit Ausnahme von Verteidiger Niki Goc, der morgen mit dem als Co-Trainer der Nationalmannschaft tätigen Harold Kreis zum Belarus-Cup nach Minsk fliegt, hat der Kader bis Donnerstag frei, bevor Co-Trainer Mike Schmidt um 17 Uhr die Vorbereitungen auf den 43. Spieltag (Dienstag, 14. Februar, in München) aufnimmt. Sein Chef Harold Kreis blockt das Thema Müdigkeit bewusst ab, wofür auch die Spielverläufe sprechen: Fehlte es seinen Cracks an Kraft, hätten sie wohl kaum an den vergangenen vier Spieltagen dreimal einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt und zweimal noch gewonnen. Es stellt sich daher eher die Frage der mentalen Müdigkeit: Wer so häufig unter Belastung und Erfolgsdruck steht - in den letzten 42 Tagen wurden 14 Partien absolviert - dem gelingt nicht immer ein kreativer und ohne Umwege aufgebauter Spielzug aufs gegnerische Tor.

Ein weiteres Prinzip von Harold Kreis ist es, nur "über die zu sprechen, die da sind". Was bedeutet, dass der 53-Jährige nicht gerne Verletzungen als Grund für Fehler oder Niederlagen heranzieht. Die erhöhte Anzahl der Gegentore ist nicht allein einigen Verteidiger-Aussetzern (Belle, Wagner, Reul) anzulasten. Auch die Vakanz der beiden defensiv-treuesten Center Craig MacDonald (seit 11. Dezember) und Christoph Ullmann (seit 8. Januar) macht sich bemerkbar. Während "Ulle" nach abgeklungener Schambein-Entzündung zuversichtlich ist, in München wieder dabei zu sein, braucht MacDonald noch Geduld. Nach der konservativ behandelten Kreuzbandverletzung befindet sich der Kanadier im Aufbautraining auch wieder auf dem Eis, aber noch ohne Körperkontakt. Seine Reha-Trainer Martin Müller und Daniel Müssig sind überaus zufrieden mit den Fortschritten. "Wir müssen aufpassen, dass Craig sich nicht zuviel zumutet". Der bald 35-jährige strebt ein Comeback noch vor den Play-offs an.

Die Rest-Vorrunde: 14.2. (A) München, 17.2. (H) DEG Metro Stars (live in Sky), 19.2. (A) Wolfsburg, 24.2.(H) Iserlohn , 26.2. (A) Eisbären Berlin (live in Sky), 28.2. (H) Hamburg, 2.3. (H) Kölner Haie, 4.3. (A) Krefeld, 9.3. (H) Hannover, 11.3.(A) Straubing.