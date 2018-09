Von Rainer Kundel

Mannheim. So wird es für die Mannheimer Adler schwer, in den verbleibenden zwei Wochen bis zum Vorrunden-Abschluss die Tabellenspitze zurückzuerobern. Das 1:4 (0:3, 0:0, 1:1) gegen die "Wundertüten"-Mannschaft der Iserlohn Roosters bedeutete zugleich die siebte aber auch bitterste Heimniederlage, weil auch die Berliner Konkurrenz beim 1:5 in Augsburg eine kräftige Abreibung erhielt. Vielleicht kopieren die Kreis-Schützlinge jetzt ihre Ausbeute des vergangenen Wochenendes, als sie der Heimniederlage gegen Düsseldorf einen "Dreier" in Wolfsburg folgen ließen und halten sich am Sonntag im Spitzenspiel beim Tabellenführer Eisbären Berlin (19.05 Uhr) schadlos.

Es war ein gebrauchter Abend für die Mannheimer. Sie erwischten beim Jubiläumsspiel ihres Kapitäns Marcus Kink (500. DEL-Einsatz) ein rabenschwarzes erstes Drittel, in dem sie sich weder mental noch körperlich dem Gegner stellten. Folgerichtig lagen die komplett neben ihren Schuhen stehenden Blauhemden bereits nach 17 Minuten mit 0:3 in Rückstand. Vierzehn Schüsse - drei Tore: Die defensive Zuordnung stimmte schon ab der neutralen Zone nicht und der von seinen Vorderleuten infizierte Fred Brathwaite war als "letzte Instanz" ganz arm dran. Von seinen Kufen fand der auf Verdacht einfach mal auf die kurze Ecke geschossene Puck von York den Weg zum 0:1. Ein Halbdistanzschuss von Verteidiger Danielsmeier (10.) zum 0:2 und ein klassisch hervorgetragener Konter zum dritten Gegentor durch Hommel (17.) veranlassen Harold Kreis schon vor der ersten Pause zu einer Auszeit.

Es dauerte bis zur 28.Minute, ehe sich Sebastien Caron größeren Prüfungen gegenüber sah. Die Adler fanden spät zu ihrer Normalform, und der Goalie im Tor der "Hühnchen" war bis dahin warmgeschossen. Zunächst verfehlte der nach sieben Wochen Verletzungspause in die Reihe zu Dimitrakos und Seidenberg gerückte Ullmann das leere Tor, als Caron bereits am Boden lag. Danach scheiterten Lee, Lehoux und Magowan, erst Christoph Ullmann (48.) schaffte das 1:3.

Eine vom Anhang erhoffte neuerliche Aufholjagd scheiterte diesmal im späten Sturm und Drang an einer Mischung aus Unvermögen und dem zum "Hexer" mutierendem Caron. Daneben erwies sich das Überzahlspiel als großer Schwachpunkt. Der empty-Net-Treffer zum 1:4-Endstand hatte nur noch statistischen Wert.

Adler Mannheim - Iserlohn Roosters 1:4 (0:3, 0:0, 1:1) - Tore: 0:1 York (6.), 0:2 Danielsmeier (10.), 0:3 Hommel (17.),1:3 Ullmann (48.), 1:4 Hock (59.) - Zuschauer: 9.845 - Schiedsrichter: Bauer (Höchstadt) - Strafminuten: 10/8.