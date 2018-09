Hamburg/Mannheim. (RK) Die Mannheimer Adler haben im Viertelfinale um die deutsche Eishockeymeisterschaft ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit 8:1 (2:0, 3:1, 3:0) dominierte die Mannschaft von Trainer Harold Kreis die Hamburg Freezers auch in deren eigener Halle deutlich und führt nach dem 4:0 vom Mittwoch die Best of seven-Serie mit 2:0 Siegen an. Am Sonntag um 14.30 Uhr könnte in der SAP Arena mit einem weiteren Heimsieg bereits eine Vorentscheidung im Kampf um den Einzug ins Halbfinale fallen.

Die Adler traten in der O2-World-Arena ohne Verteidiger Chris Lee an, der "aus einer Vorsichtsmaßnahme heraus" (Kreis) wegen einer Oberkörperverletzung die Reise in den Norden nicht mitmachte. Auch ohne ihren Powerplay-Spezialisten erwischten die Gäste einen Start nach Maß und führten schnell mit 2:0. Dabei nutzen sie Standardsituationen rigoros aus: Christoph Ullmann nach Arendt-Zuspiel (3.) bei Vier gegen Vier sowie per Nachschuss in Überzahl konnte sich nach viereinhalb Minuten zweimal gratulieren lassen. Während Freezers-Torhüter John Curry beim ersten Gegentreffer kein Rückhalt war, parierte Freddy Brathwaite in den ersten 20 Minuten alles, was auf sein Gehäuse kam. Die Mittwochpartie eingerechnet, war der Vorrunden-Fünfte nun über vier Drittel ohne Torerfolg, was bei den "Kühlschränken" erste Selbstzweifel aufkommen ließ.

Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts erwischte ein Doppelschlag die Hamburger. Als David Wolf seinen Frust mit einem Nachschlagen an Brathwaite ausließ, bestrafe Ullmann (23.) die schmutzige Spielweise einiger überhitzter Hanseaten mit dem 0:3. Danach leistete sich Curry einen schweren Patzer, indem er einen Handgelenkschuss von Niki Goc von der blauen Linie ohne Reaktion zum 0:4 passieren ließ.

Die taktisch äußerst disziplinierten Adler, bei denen Nico Dimitrakos nach dem Ausfall von Lee als zehnter Importspieler in der vierten Linie zum Einsatz kam, beantworteten den Anschlusstreffer von Serge Aubin (37.) prompt und ließen mit dem 1:5 durch den alleine durchgebrochenen Marcus Kink keinen Zweifel am Spielausgang aufkommen. Den Schlusspunkt gegen den für Curry ins Tor genommenen Treutle setzten die immer noch hungrigen Mannheimer durch Adam Mitchell (47.) mit dem dritten Überzahltor des Abends, Yannic Seidenberg (54.) und Marc El-Sayed (60.).

Hamburg Freezers - Adler Mannheim 1:8 (0:2, 1:3, 0:3), Tore: 0:1 Ullmann (3.), 0:2 Ullmann (5.), 0:3 Ullmann (23.), 0:4 Goc (25.), 1:4 Aubin (37.), 1:5 Kink (40.), 1:6 Mitchell (47.), 1:7 Seidenberg (54.), 1:8 El Sayed; Zuschauer: 10.085; Schiedsrichter: Bauer (Höchstadt), Schimm (Waldkraiburg); Strafminuten: 16/8.