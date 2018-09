Mannheim. (R.K.) Mit einem am Schluss deutlichen 6:0 (0:0, 0:0, 6:0)-Sieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht Hannover Scorpions haben die Mannheimer Adler in einer vorgezogenen Partie des 51.Spieltages ihre unmittelbaren Konkurrenten an der Tabellenspitze der Deutschen Eishockey-Liga zwar unter Druck gesetzt, präsentierten sich aber zwei Wochen vor Beginn der Playoff-Runde gegen einen harmlosen Gegner noch weitab von einer Playoff-Form. Dennoch besteht nach dem Duell am Freitag zwischen Wolfsburg und Ingolstadt und dem die Vorrunde abschließenden Auftritt der Adler bei den Straubing Tigers (Sonntag, 14.30 Uhr) die Möglichkeit, sich vom gesicherten Platz vier zu verbessern.

Die ersten 20 Minuten lassen sich am ungeliebten Donnerstag zusammenfassend mit körperlos, ereignislos, torlos und folglich auch stimmungslos umschreiben. Bis zu Beginn des letzten Drittels war wenig bis gar keine Harmonie im Spielaufbau des hohen Favoriten zu spüren. Als die Schiedsrichter nach 29 Minuten die erste Strafe aussprachen, quälten sich die lange verunsicherten Adler vor dem Gehäuse des kaum geforderten Pätzold geradezu in Schussposition.

Nach zwei Dritteln waren die Torchancen auf beiden Seiten an einer Hand abzählbar. Die nach der Rückkehr von Christoph Ullmann und Craig MacDonald neu zusammengestellten und zum Teil auch wieder vereinten Angriffsformationen agierten bis dahin reichlich drucklos und fahrig, Es bedurfte schon einer doppelten Überzahl, um eine Torflut loszutreten, an deren Ende gar das halbe Dutzend stand. Mit etwas Glück traf zunächst Christoph Ullmann (42.) zum 1:0, was das Signal für einen Ketchup-Flaschen-Effekt war: Innerhalb von weniger als acht Minuten stand es 6:0.

Mike Glumac mit seinem 21.Tor - ebenfalls noch in Überzahl - in der gleichen Minute, Shawn Belle (45./49.), Frank Mauer (49.) und Adam Mitchell (50.) verbesserten leicht ihre Scorerbilanz. Danach wechselten beide Mannschaften ihren zweiten Torhüter ein. Die Niedersachsen, weil Pätzold, von seinen Vorderleuten verlassen, die Nase voll hatte. Die Adler als Geste für den hinter Fred Brathwaite geduldig auf seine Chance wartenden Felix Brückmann. Sorge könnte Yannick Seidenberg bereiten, der in der 36.Minute humpelnd in die Kabine ging.

Adler Mannheim-Hannover Scorpions 6:0 (0:0,0:0, 6:0) - Tore: 1:0 Ullmann (42.), 2:0 Glumac (43.), 3:0 Belle (45.), 4:0 Belle (49.), 5:0 Mauer (49.), 6:0 Mitchell (50.) - Zuschauer: 8.158, Schiedsrichter: Jablukov (Berlin), Lenhart (Kassel) - Strafminuten: 0/10.