Von Achim Wittich

Mannheim. Adler-Sprecher Udo Scholz war vorm Playoff-Auftakt gegen die Hamburg Freezers gnadenlos. "David, mach Dich vom Acker", befahl er Strafzeitenkönig David Wolf, als der nach Ende der Aufwärmzeit den Puck weiter munter ins leere Tor drosch. Der Sohn von Ex-Adler Mannix Wolf gehorchte und verschwand brav in der Hamburger Kabine. Zwei Stunden schlich Wolf Junior mit seinen Kollegen vom Eis der SAP Arena. Die Adler hatten im ersten Viertelfinal-Spiel nach einem schwachen Anfangsviertel die Nordlichter im Griff. Das 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) lässt Blau-Weiß-Rot optimistisch dem zweiten Duell am Freitag (19.30 Uhr) in Hamburg entgegenblicken. Doch Vorsicht: Bei sieben möglichen Begegnungen ist der gestrige Erfolg nur ein erster kleiner Mosaikstein auf dem Weg ins Halbfinale.

Viel Nervosität, untermauert durch ein ungenaues Pass-Spiel und nur wenige hochkarätige Torchancen, prägte die ersten zwanzig Minuten. Zehn Tage Pause hatte beide Teams ein wenig aus dem Tritt gebracht. Die Hanseaten checkten ordentlich und ließen nicht viel zu. Mannheims Spiel war zerfahren, gar von vielen Unsicherheiten gekennzeichnet. Erst in der 8. Minute gab's den ersten richtigen Aufreger, als Yanick Lehoux ans Hamburger Außennetz knallte. Gleich darauf zog Ronny Arendt endlich einmal entschlossen ab, doch Gäste-Goalie Curry war keine Wurst, parierte gekonnt (8.).

Frankie Mauer (13.) sorgte nochmal für einen kurzen Stoßseufzer bei den Adler-Getreuen auf der Tribüne, dann zeigte der bis dato souveräne Freddy Brathwaite (18.) eine kleine Schwäche, ließ den Puck fallen. Ein Playoff-Kracher war es nicht, was nur 9.510 Zuschauer beim Kräftemessen des Viert - gegen den Fünftplatzierten der Vorrunde geboten bekamen. "Beide wollen keine Fehler machen, die Heimmannschaft hat etwas mehr Druck. Deswegen ist auch die Nervosität bei uns größer", analysierte Adler-Manager Teal Fowler den durchwachsenen Start der Cracks von Trainer Harold Kreis.

Eine Beruhigungspille verpasste den Fans nach nur 50 Sekunden des Mitteldrittels Ronny "Hooligan" Arendt. Goldrichtig stand der Kämpfer vor dem Herrn und beförderte die Scheibe zum frenetisch gefeierten Führungstreffer ins Netz von Curry (21.). "Und wir holen die Deutsche Meisterschaft" - schon stimmte die Nordwestkurve den Klassiker an.

Zumindest kam jetzt Playoff-Stimmung auf, viel intensiver ging's zur Sache. Arendt hatte das 2:0 nach toller Vorarbeit von Lehoux auf dem Schläger (28.), musste gleich darauf aber aufs Sünderbänklein. Shawn Belle und Hitzkopf Wolf rangelten derweilen - herrlich. Dann kam der Auftritt von Christoph Ullmann. Der Erste-Reihe-Stürmer gewann in der 30. Minute erst das Bully vorm Freezers Tor, bekam den Puck postwendend von Kenneth Magowan wieder serviert und netzte reaktionsschnell ein - klasse.

Beim vorentscheidenden 3:0 (42.) durch einen Kunstschuss von Lehoux sah Curry nicht gut aus. Dann durfte Ken Magowan jubeln - 4:0 (57.).

"Nachdem das erste Drittel ausgeglichen war und jeder in die Playoffs hineinfinden wollte, konnten wir im zweiten Drittel das Momentum auf unsere Seite ziehen. Das war ein guter Einstieg für uns, am Freitag fängt es aber wieder von vorne an", sagte ein zufriedener Adler-Trainer Harold Kreis danach.

So kann die Best-of-seven-Serie gegen die "Kühlschränke" fortgesetzt und frühzeitig von den Adlern auch beendet werden ...

Adler Mannheim - Hamburg Freezers 4:0 (0:0, 2:0, 2:0): Schiedsrichter: Brüggemann, Schütz (Iserlohn/Moers); Zuschauer: 9.510; Tore: 1:0 Arendt (21.), 2:0 Ullmann (30.), 3:0 Lehoux (42.), 4:0 Magowan ; Strafminuten: Mannheim 6+10 Arendt/Hamburg 12+10. Festerling.