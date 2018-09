Von Rainer Kundel

Köln/Mannheim. Mit 24 Punkten vor eigenem Anhang zählen die Kölner Haie nicht zu den heimstarken Klubs der Deutschen Eishockey-Liga. Nur zwei Konkurrenten haben eine schlechtere Ausbeute vorzuweisen und so muss sich der seit Jahren kriselnde achtfache deutsche Meister immer wieder etwas einfallen lassen, um als Ankermieter die monströse Lanxess- Arena im Stadtteil Deutz halbwegs zu füllen. Am Dienstag erhielten alle Mitglieder und Dauerkarteninhaber des örtlichen Fußball-Bundesligisten 1.FC einen 20 prozentigen Rabatt, was immerhin mit 13.735 Zuschauern zur höchsten Besucherzahl außerhalb eines Derbys gegen den rheinischen Rivalen aus Düsseldorf führte.

Die Adler-Cracks hatten nach ihrer etwas laschen Vorstellung in Ingolstadt am Montag hinter geschlossenen Kabinentüren darauf eingeschworen, ihre gute Ausgangslage in der letzten Vorrunden-Phase nicht aufs Spiel zu setzen. Seit Jahresbeginn besserten sie ihr Punktekonto nur um sechs von 18 möglichen Zählern auf. Zeit, wieder etwas zu reißen! Doch nach dem emotionalen Höhepunkt gegen Meister Berlin kassierten die Mannheimer beim 3:4 in Köln (1:2, 2:1, 0:1) erneut eine Niederlage.

Nach 130 Minuten und 46 Sekunden im direkten Vergleich mit den Kurpfälzern gelang es dem letzte Woche verpflichteten Verteidiger Akermann erstmals einem Kölner, Freddy Brathwaite zu bezwingen. Erleichtert wurde der Treffer für den 39-jährigen Überzahl-Spezialisten aus Schweden durch eine Strafe gegen Marcus Kink. Bitter aus Sicht der zunächst deutlich aktiveren Mannheimer das 2:0 vier Minuten später durch Pettinger, als die Scheibe bei einem Konter schnell über Jaspers den Weg zum Schützen fand. Immerhin folgte 62 Sekunden später eine schnelle Reaktion in Person von Yannik Lehoux, der Haie-Keeper Youri Ziffzer elegant verlud. Der Schwiegersohn von Adler-Coach Harold Kreis stand gestern Abend turnusgemäß anstelle von Aus den Birken im Tor der Gastgeber.

Nach der ersten Pause folgte der nächste Rückschlag, weil Tripp (22.) wenige Sekunden nach Ablauf einer Dimitrakos-Strafzeit auf 3:1 erhöhte. Adam Mitchell (31.) verkürzte im Powerplay zum 3:2 und der im Vergleich zu vielen Auftritten deutlich zulegende Lehoux (38.) markierte mit seinem zweiten Treffer den 3:3-Ausgleich. Waren im zweiten Abschnitt 107 Sekunden vergangen, ehe die Haie trafen, so handelte das Team von Uwe Krupp im Schlussdrittel noch fixer, als Claaßen aus dem Gewühl erfolgreich zur neuerlichen Führung nachstocherte. Was die Adler nun vollends von ihrer Flugbahn brachte. Zahlt die um drei ihrer besten Stürmer dezimierte Mannschaft derzeit den Preis für so manche Aufholjagd der letzten Monate? Das verzweifelte Anrennen, um nicht zum zehnten Mal punktlos zu bleiben, blieb erfolglos.

Kölner Haie-Adler Mannheim 4:3 (2:1,1:2, 1:0) - Tore: 1:0 Akerman (11.), 2:0 Pettinger (15.), 2:1 Lehoux (16.), 3:1 Tripp (22.), 3:2 Mitchell (31.), 3:3 Lehoux (38.), 4:3 Claaßen (42.)- Zuschauer: 13.735 - Schiedsrichter: Brüggemann (Hemer), Stricker (Zürich) - Strafminuten: 8/10.