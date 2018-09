Mannheim. (R.K.) Kommt es am 11. März am Straubinger Pulverturm doch noch zu einem Endspiel um Platz vier? Der Trend ist nicht mehr der Freund der Adler Mannheim. Seit Jahresbeginn finden die Schützlinge von Harold Kreis bedenklich oft einen Weg, Spiele zu verlieren, die man scheinbar unter Kontrolle hat. Nur drei Siege aus 15 Spielen mit der vollen Punkte-Ausbeute liegen in dieser Zeit.

Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) zieht ihren Spannungsgehalt schon zu lange aus der Vielzahl schwächelnder Konkurrenten an der Tabellenspitze. Wovon auch Spitzenreiter Eisbären Berlin nicht auszunehmen ist, doch von allen Wackelkandidaten finden die Hauptstädter dank ihrer Stärke bei numerischer Überzahl noch am ehesten einen Weg, enge Spiele für sich zu entscheiden. So war es auch am Sonntag, als die Adler in einer durchschnittlichen Begegnung bis zweieinhalb Minuten vor der Sirene ein Remis hielten. Bei der letzten von sieben Strafen (Goc) war es dann um den monatelangen Spitzenreiter geschehen: Eisbären-Spielmacher Darren Olver stand nahezu unbehindert zum Einschuss bereit. Entsprechend bedient war Harold Kreis: "Es sind derzeit immer wieder selbstverständliche Dinge, die uns Spiele verlieren lassen". Diesmal lautete der Vorwurf, dass sich seine Cracks nicht auf die ab dem zweiten Drittel niedrigere Toleranzgrenze der Schiedsrichter einstellten. Bei dem blamablen 1:4 gegen Iserlohn zwei Tage zuvor, hatte der Trainer zum desaströsen ersten Drittel gar festgestellt: "Da haben wir einen großen Haufen Mist zusammen gespielt".

Muss Kreis nun zu härteren Maßnahmen greifen? Es fällt schwer, die Gründe des Absturzes zu eruieren. Man liegt aber nicht ganz falsch, wenn diese weniger in einer fehlenden Berufsauffassung liegt als das Zeichen einer Überspieltheit und Konzentrationsschwäche in einer ellenlangen Vorrunde. Und jetzt kommt mit den Hamburg Freezers zum Nachholspiel (Dienstag, 19.30 Uhr, SAP Arena) ein direkter Konkurrent um Platz vier. Bei noch vier Zählern Rückstand wittern die von Manager Stephanè Richer zusammengestellten "Kühlschränke" ihre Chance. Ihre Krise haben die Hanseaten schon genommen, sie blieben vor der Länderspielpause Anfang Februar acht Partien lang sieglos. Während Harold Kreis im Sky-Interview trotz wohlwollender Spielbeurteilung des Moderators etwas dünnhäutig wirkte, strahlen die Cracks weiter Zuversicht aus. "Ich sehe Platz vier nicht in Gefahr. Wir wissen woran unsere letzten Niederlagen lagen und werden es besser machen", befand Denis Reul. Bedenklich ist dennoch, dass die Adler in einer richtungsweisenden Saisonphase die Standards nicht beherrschen: Drei Tore in Unterzahl kassiert, keines in Überzahl geschossen, wobei hier eine höhere Effektivität in Berlin die halbe Miete gewesen wäre. Beim Stand von 2:2 gab es im Schlussdrittel vier Minuten Powerplay mit einem Spielaufbau zum Vergessen. Wenn sich die Eishockey-Weisheit bewahrheitet, dass man den Zustand einer Mannschaft an den Special-Teams erkennt, ist es um die Adler nicht gut bestellt. Heute steht eine kleine Serie auf dem Spiel: Noch nie während der bisherigen 47 Vorrunden-Partien blieb man dreimal in Folge punktlos.

Das Rest-Programm im Kampf um Play-off-Heimrecht: Mannheim: (H) Hamburg, (H) Köln, (A) Krefeld, (H) Hannover, (A) Straubing - Ingolstadt: (H) Augsburg, (H) München, (A) Hamburg, (A) Wolfsburg, (H) Iserlohn - Wolfsburg: (H) Nürnberg, (A) Düsseldorf, (H) Ingolstadt, (A) Hannover - Straubing: (A) Köln, (H) Augsburg, (A) Hannover, (A) Berlin, (H) Mannheim - Hamburg: (A) Mannheim, (A) Augsburg, (H) Ingolstadt, (H) Krefeld, (A) München.