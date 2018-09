Von Rainer Kundel

Mannheim. Die aufgelöste Stimmung war bis zum Flur zu hören: Die Adler-Cracks ließen dem 7:2 gegen die Hamburg Freezers in der Kabine ihrer Stimmung freien Lauf, wie es sonst nur nach dem Ende einer Playoff-Serie üblich ist. Befreiung pur - der "Dreier" war vier Spieltage vor Ende der Vorrunde ein großer Schritt zur Festigung eines Ranges unter den ersten Vier im engen Tabellenfeld der DEL. Was mit einem Heimspiel mehr im Playoff-Viertelfinale (ab 21. März) verbunden ist. Das Wort "Befreiung" hatte Harold Kreis schon auf den Lippen, korrigierte sich aber schnell in "wichtiges Ergebnis". Der Trainer wollte anlässlich der ungewohnten Brathwaite-Patzer auch keine Einschränkungen vornehmen.

"Es war für Freddy kein einfaches Spiel, er hatte ja kaum was zu tun". Drei Dinge, die Kreis der Mannschaft als Ziel für dieses 48. Saisonspiel mit auf den Weg gegeben habe, seien "hundert Prozent" umgesetzt worden: "Bis zum letzten Drittel die Linie beibehalten, jede Scheibe vors Tor bringen und viel Verkehr machen, um dem gegnerischen Goalie die Sicht zu nehmen und 60 Minuten fokussiert bleiben", zählte Kreis auf und fasste zusammen: "Die Reaktion auf das letzte Wochenende ist gelungen". Der Trainer gewährte, was ausgangs der ellenlangen Qualifikation und der streikbedingten Reisestrapazen aus Berlin nicht ungewöhnlich ist, am Mittwoch einen freien Tag, blieb ansonsten aber reserviert. Gewitzten Fragestellern, die ihn nach der Eisbären-Niederlage in Köln zu einer Kampfansage an die drei Zähler voraus liegenden Hauptstädter und den ERC Ingolstadt verlocken wollten, ließ Kreis wie gewohnt abblitzen: "Wir wollen nun die bestmögliche Platzierung".

Vor dem Heimspiel am Freitag gegen die erneut angeschlagenen Kölner Haie (19.30 Uhr), für die der Auftritt in der SAP Arena nach ihrem heutigen Nachholspiel gegen Straubing die dritte Partie in vier Tagen ist, herrschte beim zuletzt enttäuschten Adler-Anhang wieder überschäumende Freude. Es wurde schon vor der Sirene und dem abschließenden 7:2 traditionelles Liedgut angestimmt, dessen Reim damit endet, dass aus den Haien Fischkroketten gemacht werden.

Auch bei zwei Stürmern gab es einen Befreiungsschlag. Zwei Treffer Frank Mauer, zwei Yannick Seidenberg, der nach einer 20 Spiele währenden Flaute gleich doppelt einnetzte und abgesehen von der Geburt seiner gesunden Zwillingsmädchen am 17. Februar auf dem Eis einiges an Frust schob. Für "Frankie" Mauer waren es die Saisontreffer zehn und elf, nach sechs aus der Vorsaison. Hamburg scheint dem Wilhelmsfelder zu liegen, immerhin erzielte er am 16. Oktober 2009 in seinem bislang punktbesten Spiel drei Treffer beim 6:0 in der Hansestadt.

Auch am Dienstag verbuchte der knapp 24-Jährige drei Punkte auf seinem Scorerkonto. "Es läuft für mich in dieser Saison besser, ich erhalte mehr Eiszeit und viel Vertrauen von den Trainern", gab der sympathische Abiturient seine Stimmung preis.

Noch im Frühjahr 2011, als Mauer keine Rückendeckung von Harold Kreis verspürte, stand der Rechtsaußen trotz Vertrags bis 2013 kurz vor einem Transfer nach Wolfsburg, was jedoch am entschlossenem Veto von Manager Teal Fowler scheiterte.Am Dienstag war Mauer sogar im Unterzahlspiel im Einsatz...

Freitag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Kölner Haie.