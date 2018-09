Von Rainer Kundel

Mannheim. Der Trend spricht derzeit gegen die Adler. Nur in elf ihrer bisher 43 ausgetragenen Partien der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) blieben sie dank des Verlängerungsmodus ohne Punkte. Bedenklich allein, dass fünf dieser elf Partien in den vergangenen sechs Wochen des Jahres 2012 ausgetragen wurden. "Es ist nicht so, dass wir deswegen alles auf den Kopf stellen, was uns bisher geholfen hat", befand Trainer Harold Kreis beim gestrigen Mediengespräch nach dem 1:3 in München am Dienstag. Je mehr die Spiele jetzt an Wichtigkeit zunehmen, um so mehr gelte es jetzt die kleinen Dinge richtig zu machen, so Kreis weiter.

Und Kapitän Marcus Kink, der nach Verbüßung einer Sperre am Freitag gegen die DEG Metro Stars (19.05 Uhr) wieder mitmischt: "Als das Spiel in München offen war, haben wir kleine, aber entscheidende Dinge nicht gut gelöst. Wir haben drei Alleingänge auf Reimer nicht zur Führung genutzt, danach einen zwei gegen eins-Break zugelassen und sind dadurch in Rückstand geraten". Grundsätzlich erwartet Kreis beim beinharten Gerangel um die Plätze bis zum 11.März dauerhaft enge Spiele. "Wir verbieten zwar nicht, dass es wieder ein Festival mit 14 Toren wie beim letzten Mal gegen die DEG gibt", so der Chefcoach, "aber der Fokus derart woanders liegt. Wir wollen jetzt die Spiele aus einer stabilen Defensive heraus angehen."

Das 8:6 vom 14.Oktober des vergangenen Jahres ist den Besuchern der SAP Arena noch allzu gut im Hinterkopf und gilt als eines der spektakulärsten Matches das seit Eröffnung des "Ufo" im Herbst 2005 übers glatte Parkett lief. "Rechenspiele machen wir jetzt keine, wir schauen nicht auf die Konkurrenz, sondern auf unsere eigenen Stärken", geht Kreis mit breiter Brust voran. Langfrist-Prognosen erteilt der Coach eine Absage: "Unser Blick geht nur aufs nächste Spiel, auch wenn die Richtung natürlich nach oben geht".

So wie Kreis an der Einstellung nichts zu bemängeln hat, wird er auch an der Aufstellung wenig ändern. Kink rückt als Center wieder zu Dimitrakos und Seidenberg. Wie erwartet, war auch die allwöchentliche Torhüter-Frage nach Brathwaite oder Brückmann eher keine: "Freddy ist in guter Form und ich bin ein Trainer, der gern den Rhythmus beibehält". Erst wenn der "Oldie" ihm zu verstehen gäbe, dass er eine Pause benötigt, könne "Felix bedenkenlos ins Tor gehen".

Neues von der turnusmäßigen Manager-Tagung der Liga vorgestern in Köln konnte Teal Fowler berichten: Es wurde vor allem beraten, wie man der zunehmenden Zahl der Gehirnerschütterungen begegnen kann. "Unser Sport ist in den letzten Jahren derart schnell geworden, dass etwas geschehen muss", so die Forderung des 41-Jährigen. Als eine Maßnahme wird die Einführung eines obligatorischen vier-Mann-Systems, also mit zwei Hauptschiedsrichtern, schon für die kommende Saison erwogen. Wenn Quantiät und Qualität bei den Streifenmännern stimmen, ist dies sicher eine vorbeugende Maßnahme.

Freitag, 19.05 Uhr: Adler Mannheim-DEG Metro Stars; Sonntag,14.30 Uhr: EHC Wolfsburg-Adler Mannheim.