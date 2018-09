Mannheim/München. (R.K.) Mit einer 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)-Niederlage beim EHC München kamen die Mannheimer Adler nicht gut aus der zehntägigen Pause und versäumten es bei der gleichzeitigen Niederlage der Eisbären Berlin in Düsseldorf (3:4) zum Tabellenführer aufzuschließen. Als die Mannheimer am zweiten Weihnachtsfeiertag in München mit 3:5 unterlagen, wurde sie von Hallensprecher Stefan Schneider ("Leidenschaft siegt über Geld") verunglimpft. Nach wiederholten Ausfällen des Ansagers wurde der Schreihals am Mikrofon zwischenzeitlich von der Liga gesperrt.

Inzwischen hat sich der letzte sportliche Aufsteiger der Deutschen-Eishockey-Liga (DEL) aus dem Jahr 2010 auf nonverbale Provokationen verlegt. In der Spielankündigung für das Aufeinandertreffen am Dienstag gegen den sechsfachen deutschen Meister wurde der Gegner mit "Geh Heim Mann" bezeichnet. Über das Niveau selbsternannter Marketing-Experten lässt sich streiten, es gab aber Zeiten, wo eine professionelle Liga glaubte, derlei Zinnober hinter sich gelassen zu haben.

Harold Kreis musste in der bayerischen Metropole gleich auf drei Center (MacDonald, Ullmann, Kink) verzichten. Somit rückte der Niko Dimitrakos wieder in die Mitte und erhielt Matthias Plachta und Yannic Seidenberg als Mitspieler zur Seite. In einem flotten, aber von technischen Mängeln auf beiden Seiten geprägten Match, stellten sich die Treffer zunächst aber nur bei nummerischem Vorteil ein. So hob Adler-Topscorer Chris Lee (9.) bei einer Strafe gegen Benda die Scheibe mit der Rückhand über Reimer zum 0:1 und glich Ulrich Maurer, während Glumac auf der Bank saß, aus. Der Schütze konnte aus dem Gewühl gleich zweimal zum Nachschuss ausholen, weil die vier verbliebenen Adler in dieser Situation sich mehr als Escortservice, denn als Abräumer verstanden.

Nach einiger Anlaufzeit erarbeitete sich der Tabellenzweite mehr Spielanteile, dennoch blieben klare Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten Mangelware. Es schien fast so, als müssten sich beide Teams bei einer hohen Fehlerquote erst wieder im Liga-Alltag einfinden. Immerhin waren es Dimitrakos, Seidenberg und Glumac, die in diesem Abschnitt dafür sorgten, dass Münchens Keeper Jochen Reimer nicht einrostete.

Die Adler agierten im letzten Drittel zu passiv. Als EHC-Spielmacher Schneider seinen Sturmpartner Brandon Dietrich mit einem Querpass bediente, war Brathwaite gegen den Kanadier beim 2:1 in der 46.Minute machtlos Erst jetzt war von der Forderung von Sturmtank Ken Magowan ("Wir müssen engagiert spielen, München ist ein kampfstarkes Team") etwas was zu spüren. Der Druck auf das Münchner Tor wurde größer, aber wer zu spät auf Touren kommt , spielt auch gegen die Uhr. Die größte Chance zum Ausgleich vergab El-Sayed (57.), danach nahm das Unheil seinen Lauf: Brathwaite geht vom Eis, der sechste Feldspieler kommt und Wrigley trifft ins verwaiste Tor. Bedenken, dass eine Platzierung unter den Top Vier noch ins Wackeln kommt, hegt Ronny Arendt aber nicht: "Wir haben nach den freien Tagen den Kopf frei und werden unsere gute Ausgangsposition verteidigen".

EHC München - Adler Mannheim 3:1 (1:1, 0:0, 2:0 ) - Tore: 0:1 Lee (9.), 1:1 Maurer (11.), 2:1 Dietrich (47.), 3:1 Wrigley (59.) - Schiedsrichter: Brill (Zweibrücken) - Strafminuten: 8 / 8 - Zuschauer: 3.815.