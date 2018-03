Sinsheim. (ham) Die Enttäuschung über den sportlichen Abstieg saß tief. Im RNZ-Gespräch lässt Sinsheims Trainer Stefan Bräuer die Saison Revue passieren und äußert vorsichtigen Optimismus, dass der Verein weiterhin in der 1. Volleyball-Bundesliga spielen kann.

Envacom Volleys Sinsheim belegt in der Abschlusstabelle den zwölften Platz, der den Abstieg bedeuten würde. Das Saisonziel Klassenerhalt wurde verfehlt. Wo sehen Sie den Hauptgrund dafür?

Wir hatten zu wenig Zeit, als Mannschaft zusammenzuwachsen. Erst Mitte Dezember war der Kader komplett. Einige Spielerinnen konnten erst spät verpflichtet werden. Der Verein musste seine finanziellen Möglichkeiten ausloten. Als wir dann drei bis vier Wochen intensiv trainieren konnten, waren die Fortschritte deutlich zu sehen. Doch haben uns Verletzungen und Krankheiten immer wieder aus der Bahn geworfen.

Auffallend waren die großen Leistungsschwankungen der Mannschaft. Warum war das nicht in den Griff zu bekommen?

Das geht nur über gemeinsames Training auf Wettkampfniveau. Das haben wir selten geschafft, weil nicht alle Spielerinnen fit waren. In den Spielen gegen Potsdam und Aachen ist es uns gelungen, den Schwung aus dem Training mit- zunehmen.

Was hat Sie am meisten geärgert während der Saison?

Der Abstieg.

Und der erfreulichste Aspekt?

Im Moment fällt mir dazu nichts ein. Der Abstieg überschattet alles. Das wird eine Weile dauern, bis ich und die Spielerinnen das verdaut haben.

Kommen wir zu den Spielerinnen. Wer war für Sie die große Gewinnerin und von wem hatten sie sich mehr erhofft?

Die Gewinnerin der Saison ist Diana Castano. Sie hat Feuer und Ruhe zugleich in die Mannschaft gebracht. Ihre Verpflichtung war ein Glücksfall für uns, nachdem sich Jule Schneider verletzt hatte. Die andere Frage möchte ich nicht personenbezogen beantworten. Wir hatten unsere Schwächen im Außenangriff, der nicht effektiv genug war. In der Summe ist es mir nicht gelungen, die Spielerinnen so zu trainieren, dass individuelle Lösungen möglich waren.

Trotz des sportlichen Abstiegs besteht ja die Chance für Sinsheim, in der 1. Liga zu bleiben. Wie ist der Stand der Dinge?

Damit bin ich nicht befasst. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Dazu werde ich mich auch nicht äußern. Aber ich gehe davon aus, dass die 1. Liga weiterhin möglich ist. Falls das nicht klappen sollte, hat der Verein auch einen Plan B parat.

Wie könnte die Mannschaft in der kommenden Saison aussehen. Welche Spielerinnen bleiben, welche gehen?

Das hängt auch davon ab, ob wir künftig in der 1. oder 2. Liga spielen. Nur Rebecca Schäperklaus, Ann-Christin Quade und Jule Paul haben einen Vertrag für die kommende Saison. Die ausländischen Spielerinnen werden in ihre Heimatländer zurückgehen und sich neu orientieren. Bei Katharina Stauß, Kathrin Neumaier und Jule Schneider weiß man nicht, wie sie ihre beruflichen und sportlichen Ambitionen miteinander in Einklang bringen werden. Nora Götz würde gerne hierbleiben.

Sinsheim genießt in der 1. Liga einen guten Ruf. Es heißt, dass einige Spielerinnen von anderen Erstligavereinen gerne hierherkommen würden, vor allem wegen der Atmosphäre.

Es ist richtig, dass wir von einigen Vereinen ob unseres positiven Umfeldes und auch wegen der fantastischen Stimmung bei unseren Heimspielen beneidet werden. Aber konkrete Anfragen von Spielerinnen liegen nicht vor.

Heißt der Trainer des SV Sinsheim auch in der kommenden Saison noch Stefan Bräuer?

Mein Vertrag läuft noch ein Jahr für die 1. Liga. Aber ich mache mein Bleiben nicht davon abhängig, ob wir drinbleiben oder absteigen müssen, sondern davon, ob weiterhin professionelle Strukturen vorhanden sind, das heißt, ob wir weiter in der Messehalle trainieren und spielen können und die bisherige Trainingsintensität erhalten können.