Heidelberg. (nb) Die Fans des USC Heidelberg haben es nicht leicht in dieser Saison. Man braucht schon ein starkes Nervenkostüm, um beim ständigen Auf und Ab der Neckar-Riesen einen kühlen Kopf zu bewahren. Nach zuvor zwei nicht zwingend zu erwartenden Siegen in Kirchheim und gegen Düsseldorf gab's am Wochenende wieder einen kleinen Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze zu verdauen. Im Derby unterlag man der BG Karlsruhe mit 81:87.

Vier Spiele verbleiben dem Team von Trainer Uwe Sauer, derzeit auf Rang elf, um doch noch den Sprung unter die ersten Acht der Tabelle zu schaffen. Die Saison nach der Saison steht mehr denn je auf der Kippe. "Der nächste Elfmeter", sagt Sauer über die Partie am Samstagabend in Nürnberg. Wie der USC haben auch die Franken eine Bilanz von elf Siegen bei 13 Niederlagen, stehen aber durch den Hinspiel-Erfolg im Olympiastützpunkt vor dem Ex-Rekordmeister. Ein Sieg mit mehr als zehn Punkten Unterschied müsste es sein, um den direkten Vergleich mit Nürnberg für sich zu entscheiden. "Das habe ich als Trainer in den letzten Minuten des Spiels im Blick, primär geht es aber darum, den nächsten Sieg einzufahren", erklärt Sauer, der vor der Auswärtsreise Zuversicht ausstrahlt.

"Wir haben auch gegen Karlsruhe gut gespielt. Zum ersten Mal haben auch alle vier großen Spieler überzeugen können", freute sich der 49-Jährige über die Leistungen von Sanijay Watts, Jerrell Williams, Björn Schoo - und Oliver Komarek. Beim USC-Urgestein lief es in der Vorwoche endlich wieder einmal rund. 14 Punkte erzielte der 25-Jährige in 15 Minuten Einsatzzeit. "Es ist schwierig, sich auf die Situation einzustellen", sagt Komarek, der in den Partien zuvor gar nicht oder nur kurz aufs Parkett durfte.

"Das ist eine neue Erfahrung für mich", sagt Komarek, ohne zu klagen: "Basketball ist eben ein Mannschaftssport." Und daher zählt für die Neckarstädter derzeit einzig und alleine, die letzte Chance auf die Playoffs zu nutzen. Komarek: "Wir haben nur noch vier Spiele, da bringt es nichts, irgendwelchen Niederlagen nachzutrauern."

Von Spiel zu Spiel denken und "nach der Saison weitergucken", muss das Motto jetzt lauten. Beim USC und bei Oliver Komarek, der sich trotz einer eher enttäuschenden Runde noch keine Gedanken um die Zukunft machen und erst einmal Abstand gewinnen will.

Pro A-Liga Herren, Samstag, 19.30 Uhr: Nürnberger BC - USC Heidelberg (Sporthalle des BBZ).