Heidelberg. (nb) Am Mittwochabend trafen sich die Basketballer des USC Heidelberg zum alljährlichen Testspiel gegen eine Auswahl der amerikanischen Streitkräfte. Das war eine willkommene Möglichkeit für USC-Trainer Uwe Sauer, den zuletzt durch drei Niederlagen in Schieflage geratenen "Neckardampfer" wieder auf Kurs zu bringen.

Auf die Aussprachen zu Beginn der Woche sollte also die Neujustierung auf dem Parkett erfolgen. Spieler aus der zweiten Reihe wollte man die Möglichkeit geben, auf sich aufmerksam zu machen. Zudem legte man großen Wert darauf, die eigenen Systeme durchzuspielen und nicht verfrüht den Abschluss zu suchen. "Das hat wunderbar funktioniert", erinnert sich Matthias Lautenschläger vom USC-Management an ein "36:14 nach dem ersten Viertel und Christian von Fintel, der plötzlich in der ersten Halbzeit fünf von fünf Dreiern getroffen hat."

Auch Charlie Burgess zeigte sich formverbessert. Mit der Leistung des New Yorkers steht und fällt das Spiel der Heidelberger. Bei den bisherigen fünf Siegen erzielte Burgess durchschnittlich einen Effektivitätswert von 23,4; bei den fünf Niederlagen kam er nur auf eine Effektivität von 8,2. Bei keinem anderen Akteur ist die Differenz ähnlich groß. Am Mittwoch führte Burgess mit elf Assists geschickt Regie. Der USC ist also bereit, für den Tabellennachbarn Nürnberger BC (Sonntag, 17 Uhr im Olympiastützpunkt) - sollte man meinen. Denn der freundschaftliche Test hatte einen bitteren Beigeschmack.

Jerrell Williams darf bleiben

Jerrell Williams war unglücklich mit seinem Gegenspieler zusammengestoßen, verdrehte sich Knie und Knöchel und lag regungslos am Boden. "Das war für alle ein Schock", erklärt Lautenschläger: "Jerrell hatte die Orientierung verloren und war nicht mehr ansprechbar."

Zwar gewannen die "Riesen vom Neckar" den Test am Ende mit 115:102, in Gedanken war man aber bei Kollege Williams im Krankenhaus. Stunden später gab es jedoch Entwarnung. Knie und Sprunggelenk scheinen in Ordnung zu sein, aber eine Gehirnerschütterung trug der US-Amerikaner davon.

Am Sonntag wird Williams dem USC voraussichtlich fehlen, im weiteren Saisonverlauf aber helfen dürfen. Die "Wühlmaus am Brett", deren Tryout-Vertrag am Mittwoch ausgelaufen war, bleibt bis zum Saisonende am Neckar.

Nachdem die letzte offene Personalie also geklärt ist, will man gegen Nürnberg in die Erfolgsspur zurück. Ein Selbstläufer wird die Partie gegen den Aufsteiger allerdings nicht. Vier der letzten fünf Begegnungen konnten die Männer von Trainer Derrick Taylor gewinnen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, sich in der neuen Liga zu Recht zu finden, könnte der NBC mit einem Sieg in Heidelberg sogar am USC vorbeiziehen.

"Nürnberg hat mit Jaivon Harris, Cory Abercrombie und Will Chavis vor allem richtig starke Amerikaner, dazu noch den eingebürgerten Ryan De Michael. Da ist Alarm angesagt", warnt Lautenschläger und gibt die Marschrichtung vor: "Im letzten Jahr hatten wir nach zehn Spielen auch fünf Siege. Der Saisonstart hat sich zunächst besser angefühlt, faktisch ist er es aber nicht mehr. Die Jungs müssen den Zuschauern am Sonntag endlich zeigen, dass sie Feuer unterm Hintern haben."

Pro A-Liga Herren, Sonntag, 17 Uhr: USC Heidelberg - Nürnberger BC (Olympiastützpunkt, Im Neuenheimer Feld 710).