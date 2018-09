Von Nikolas Beck

Nürnberg. Um die Bedeutung der Partie des USC Heidelberg beim Nürnberger BC zu beschreiben, verließ USC-Trainer Uwe Sauer im Vorfeld sein gewohntes Terrain und bediente sich im Fußballsport. Im Kampf um den Playoffeinzug sei das Gastspiel beim punktgleichen Tabellennachbarn "der nächste Elfmeter."

Nachdem man in der Vorwoche einen solchen unter ähnlichen Voraussetzungen zu Hause gegen Karlsruhe vergeben hatte, müsste es nach dem 96:93 (49:48)-Auswärtssieg am Samstagabend also eigentlich unentschieden stehen. "Zumindest liegt es jetzt wieder mehr in unserer Hand", sagt Sauer. Wir sind einen halben Schritt näher dran."

In der Tabelle spülte dieser halbe Schritt den USC einen Platz nach vorne auf Rang zehn, punktgleich mit Essen und der achtplatzierten BG Karlsruhe. "Jetzt haben wir wieder eine realistische Chance", ist sich der Chefcoach sicher.

Zwei weitere Heimsiege gegen die Saar-Pfalz Braves und am letzten Spieltag gegen Ehingen könnten schon reichen, um doch noch einen Platz unter den ersten acht Mannschaften zu ergattern. Dass die Heidelberger Basketballfans also weiter träumen dürfen, dafür sorgten die Neckar-Riesen gegen Nürnberg. "Wir haben die Niederlage zuvor gut verkraftet und mit viel Selbstvertrauen gespielt", fand Sauer, der seine Mannschaft "von Beginn an offensiv in einem guten Rhythmus" gesehen hatte.

Allerdings sei die Verteidigung zunächst zu "leger" gewesen. Munter durften die Franken in den Anfangsminuten punkten. Zwei Minuten waren erst gespielt, da musste der 49-Jährige die erste Auszeit nehmen. "Das war der ,Hallo-Wach-Effekt'", erinnert er sich, "in solch einem Spiel muss man sich schließlich von Anfang an auf dem Feld zerreißen."

Nachdem seine Schützlinge früh mit 3:10 zurückgelegen hatten, übernahmen Kapitän Janis Heindel und seine Kollegen zunehmend das Kommando. Zwar konnte man die beiden US-Amerikaner Will Chavis und Jaivon Harris sowie Ryan De Michael erwartungsgemäß nicht ganz am Punkten hindern, zumindest aber "gut kontrollieren."

Im eigenen Angriff hatte man die richtigen Schlüsse aus der Niederlage gegen Karlsruhe gezogen und Clint Sargents Qualitäten von jenseits der 6,75-m-Linie mehr Vertrauen geschenkt. Fünf seiner zwölf Versuche netzte der 23-Jährige für drei Punkte ein. "Clint muss einfach ein Faktor für uns sein", erklärt Sauer. "Auch wenn er nicht alles trifft, öffnet er uns mit seinen Distanzwürfen Räume auf dem Feld." Profitieren konnte davon diesmal wieder Björn Schoo. Der Center traf alle seiner Würfe und steuerte wichtige 18 Punkte bei. Sanijay Watts kam auf 21 Zähler.

Auch ohne Paul Zipser, der heute seine Abiturprüfungen beginnt, "haben wir als Team überzeugt", freute sich Sauer.

Den Kampf um die Playoffs hat der USC noch lange nicht aufgegeben.

Stenogramm: 10:3 (3.), 15:15 (6.), 28:25 (1. Viertel), 37:32 (14.), 45:44 (18.), 48:49 (Halbzeit), 56:62 (24.), 63:72 (28.), 71:80 (3. Viertel), 79:88 (33.), 85:90 (36.), 88:84 (38.), 93:96 (Endstand).

Nürnberger BC: Harris 22, Abercrombie 20, De Michael 13 (2 Dreier), Adler 12 (1), Chavis 9 (1), Ides 7, Okoye 6, Barth 4, Reile, Taylor.

USC Heidelberg: Watts 21, Schoo 18, Sargent 17 (5), Williams 12, Barth 11 (1), Komarek (7), Heindel 5, von Fintel 5, Stoll.