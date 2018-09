Von Nikolas Beck

Heidelberg. "Lobenswert" findet es USC-Manager Matthias Lautenschläger, "so stark dezimiert, ein solches Ergebnis einzufahren." Das Positive würde auf jeden Fall überwiegen, schließlich habe man "nicht von Beginn an die Segel gestrichen." Es sind die kleinen Dinge, über die man sich dieser Tage erfreuen muss, falls man es mit den Heidelberger Zweitliga-Basketballer hält. Denn der Ex-Rekordmeister geht auf dem Zahnfleisch. Personell - nach der Entlassung von Charlie Burgess musste man am Samstagabend auch auf Janis Heindel (Rücken) und Paul Zipser (Daumen) verzichten, Clint Sargent spielte mit angerissenem Syndesmoseband - aber auch sportlich. Die 85:90 (47:49)-Niederlage gegen die webmoebel Baskets war bereits die fünfte hintereinander.

Vom Erreichen der Playoffs spricht man beim USC nicht mehr. "Ich bin mir sicher, dass wir noch viele schöne Spiele auf gutem Niveau sehen werden", sagt Lautenschläger stattdessen. Haben die Verantwortlichen etwa bereits aufgesteckt, die eigenen und vom Sponsor gesteckten Ziele ad acta gelegt? "Sicher nicht", widerspricht Lautenschläger, "aber man muss Realist sein." Und die Realität sieht düster aus. Sieben Spieltage vor Schluss findet man sich auf der drittletzten Position wieder. Zwar fehlen nur zwei Punkte auf Rang acht, "schaut man sich die Tabelle und vor allem das Restprogramm an, haben wir aber sicherlich von allen Playoff-Aspiranten die schlechtesten Karten" (Lautenschläger).

Die Korbjäger befinden sich auf einer rasanten Talfahrt. Noch vor fünf Wochen wollte sich Trainer Uwe Sauer auf "Platz vier festbeißen" und mit seinen Schützlingen "nach oben schielen."

Inzwischen wirkt die Mannschaft ängstlich und gehemmt. "Es funktioniert nicht, wenn man in die Spiele mit dem Gedanken geht, nicht zu verlieren", brachte Kapitän Heindel die interne Verunsicherung unter der Woche auf den Punkt. Dass man gegen Paderborn über weite Strecken ebenbürtig war, anderthalb Minuten vor Ende sogar noch in Führung lag (85:83), wird das Selbstvertrauen auch nicht fördern können. Einzig den US-Amerikanern Sanijay Watts und Jerrell Williams gelingt es, einigermaßen konstant ihre Leistungen abzurufen. Diesmal trafen sie zusammen 22 ihrer 25 Würfe aus dem Feld - der Rest nur 10 von 41!

Vor allem Williams, der im Herbst eigentlich nur als Ergänzungsspieler nachverpflichtet wurde, hat sich zum Leistungsträger entwickelt. Der so nicht zu erwartende Aufschwung des 24-Jährigen zeigt aber umso deutlicher, dass die Zusammenstellung des Kaders alles andere als optimal war.

Zahlreiche Eskapaden und eine arg enttäuschende Siegesausbeute - das kennt man in Heidelberg nicht erst seit dieser Spielzeit. Darum ziehen die USC-Verantwortlichen schon jetzt die ersten Lehren aus dieser Runde. Lautenschläger: "Wenn die Einstellung nicht stimmt, kannst Du noch so viel Talent haben. Das muss das Fazit der letzten beiden Jahre sein."

Stenogramm: 11:20 (8.), 19:27 (1. Viertel), 40:37 (16.), 49:47 (Halbzeit), 59:58 (25.), 73:70 (3. Viertel), 80:72 (33.), 80:81 (37.), 90:85 (Endstand).

Paderborn: Mason 19 (1 Dreier), Stommes 17 (5), Fleischmann 14 (4), Freer 14 (2), Jost 8 (2), Spöler 8 (2), O. Wendt 6, Diggs 2, Lieneke 2, L. Wendt.

USC Heidelberg: Williams 36, Watts 17, Sargent 13 (3), Barth 10 (1), Komarek 5, Schoo 4, von Fintel.