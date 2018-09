Von Nikolas Beck

Heidelberg. Matthias Lautenschläger, hat dieser Tage den Rechenschieber bemüht. Der Manager des USC Heidelberg tippte die Ergebnisse des 19. Spieltags in der 2. Basketball-Bundesliga und errechnete die daraus resultierende Tabelle. Das Ergebnis: Die Neckarstädter könnten bereits am Sonntagabend wieder auf dem achten Tabellenplatz stehen. Für Lautenschläger nur ein Grund mehr, auf die Euphorie-Bremse zu treten. Zwar ist der USC mit zwei Siegen in die Rückrunde gestartet und hat sich dadurch auf den vierten Rang vorgeschoben, im eng umkämpften Pro A-Mittelfeld ist das aber nur eine Momentaufnahme.

Dass Lautenschlägers Kalkulation eine Niederlage der eigenen Schützlinge beinhaltet, ist freilich nicht als übertriebener Pessimismus oder fehlender Glaube an die eigene Stärke zu werten. Viel mehr reisen die "Riesen vom Neckar" als klarer Außenseiter zum Liga-Primus Mitteldeutscher BC. Der Bundesliga-Absteiger galt vor der Runde als großer Aufstiegsfavorit und hat sich im bisherigen Saisonverlauf kaum eine Blöße gegeben. 13 Siege stehen nach 16 Spielen für die Männer von MBC-Trainer Silvano Poropat zu Buche. In der heimischen Stadthalle ist man ungeschlagen.

"Das war so zu erwarten", sagt Lautenschläger: "Die einzige Überraschung waren ihre beiden deutlichen Niederlagen gegen Crailsheim und Ehingen." Zum Jahresabschluss hatten die Wölfe aus Weißenfels zwei Mal gepatzt - und prompt reagiert. Lautenschläger: "Das war für MBC-Verhältnisse schon eine Schwächephase. An ihrer Reaktion sieht man aber, wie hoch die Ansprüche dort sind." Die US-Amerikaner Darius Hargrove und Aaron Coock wurden aussortiert und durch den Letten Agnis Cavars ersetzt. Erst in diese Woche konnte mit dem amerikanischen Aufbauspieler Louis Hinnant ein weiterer Neuzugang präsentiert werden, der voraussichtlich am Sonntag gegen den USC debütieren wird.

Im Vergleich zum Hinspiel, das die Heidelberger im Oktober mit 89:104 verloren hatten, wird der USC also mit einigen neuen Aufgaben konfrontiert werden. Besondere Aufmerksamkeit muss aber Arizona Reid geschenkt werden. Der 25-jährige Flügelspieler ist das Ass in Poropats Ärmel. Reid kommt beim MBC von der Bank und führt sein Team mit durchschnittlich 17,4 Punkten und 6,0 Rebounds pro Partie in beiden Kategorien an. "Ein super Spieler", findet USC-Trainer Uwe Sauer: "Er ist unheimlich abgezockt, macht von allem ein bisschen was. Er könnte sicherlich auch in der ersten Liga spielen."

Beim Auftritt im Olympiastützpunkt hatte Reid mit 27 Punkten den Unterschied ausgemacht. Aber auch vor Hördur Vilhjalmsson warnt Sauer. "Er hat uns im Hinspiel richtig wehgetan. Ihn hatten wir nicht wirklich auf der Rechnung." Ein Einsatz von Björn Schoo ist unwahrscheinlich. Der Center-Hüne hat Probleme mit der Patella-Sehne und konnte in dieser Woche noch nicht trainieren.

Pro A-Liga Herren, Sonntag, 16.30 Uhr: Mitteldeutscher BC - USC Heidelberg (Stadthalle Weißenfels, Beuditzstr. 69a ).