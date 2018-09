Von Rainer Kundel

Mannheim. Das Personal der Hamburger 02-World war am Mittwochabend bereits auf Saisonende gestimmt. "Schönen Sommer", verabschiedeten sich die Hostessen auf Ebene vier von der freundlichen Dame, die den Aufzug zu den Arbeitsplätzen der Medienvertreter bedient. Auf ein nochmaliges Comeback ihrer Freezers bauen am Volkspark nur wenige, die Stimmung an den Haltestellen der Shuttle-Busse Richtung S-Bahn Altona war entsprechend dem grauen Himmel und dem Ende des frühlingshaften Zwischenhochs am Donnerstagvormittag. Beim Gegner Adler Mannheim herrschen zwar bezüglich der nun möglichen vorzeitigen Halbfinal-Qualifikation keine tief greifenden Bedenken vor, es waltet bei der offiziellen Sprachregelung aber Vorsicht. Wer auch immer von der sportlichen Leitung oder Geschäftsführung darauf angesprochen wurde, dass man als Dank des Straubinger Eishockey-Märchens nun die Eisbären Berlin im Halbfinale elegant umflogen hätte, erhielt die Antwort: "Wir sind noch nicht durch".

Andererseits ist angesichts der Offensivschwäche der Freezers mit vier Treffern in vier Spielen nur schwer vorstellbar, dass dieses Team jetzt den steil gewordenen Berg vor sich erklimmt und noch dreimal reüssiert. "Wir wollten alle das best-of seven", bestätigt Mannheims Teammanager Teal Fowler, der noch keinen Gedanken an einen möglichen Halbfinal-Gegner Ingolstadt verschwendet. "Jetzt wollen wir den vierten Sieg, die Tage in Garmisch haben unsere Mannschaft aber sehr nah zusammenrücken lassen. Alle sind fokussiert und machen den zweiten Schritt nicht vor dem ersten". Zumal statistisch belegt ist: Der letzte Sieg einer Serie fällt zumeist am schwersten.

"Der Schlüssel zum Sieg war", so Verteidiger Shawn Belle, "dass wir unseren Matchplan nicht verlassen haben, auch als Hamburg sich ein Drittel lang versteckt hat". Marcus Kink, der vor dem entscheidenden 0:2 knapp drei Minuten vor dem Ende durch seinen Sturmpartner Craig MacDonald einen Hamburger geschickt blockierte, stellte den Grund für Sieg Nummer drei auf die Torhüter ab. "Freddy hat diesmal richtig viel Arbeit bekommen, er hat vielleicht sein bestes Saisonspiel gemacht", sah der Kapitän den Unterschied bei den Torhütern.

Als am Donnerstag gegen 10.30 Uhr der ICE 75 vom Hamburger Dammtor Richtung Mannheim brauste, hatte Manager Teal Fowler eine Nacht über dem dritten von vier erforderlichen Siegen geschlafen. "Es war wichtig, das Drei gegen Fünf zu überstehen, danach waren wir von der größten Not befreit", befand der Manager und bestätigte den Hamburgern ihre bisher beste Leistung. Die in zwei, drei Situationen unberechenbar zur Pfeife greifenden Schiedsrichter Brüggemann und Schütz hatten Ende des zweiten Abschnitts Ronny Arendt und Craig MacDonald für 25 Sekunden gleichzeitig auf die "Sünderbank" verbannt und Hamburg damit ein Powerplay von zusammenhängend 3:35 Minuten ermöglicht. Freddy Brathwaite entschärfte in dieser Phase Hinterhaltsknaller von Cook, Schubert und Nielsen, seine Vorderleute räumten vor dem Nachschuss ordentlich ab. Dagegen ließ sich Gegenüber John Curry beim 0:2 von MacDonald in der kurzen Ecke durch seine Schoner düpieren.

Einziges Manko der Adler. Ihr Überzahlspiel verliert zurzeit an Effektivität, die Eckpfeiler Lee (verletzt) und Lehoux (verlangsamt das Spiel) zünden nicht. Teal Fowler sieht dies relativ: "Hamburg hat sich auf unser Powerplay eingestellt, sie stellen die Schussbahn gut zu".

Vor dem dritten Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr, SAP Arena) gingen die Cracks nach der Ankunft in Mannheim noch aufs Fahrrad und ließen sich massieren. Heute früh gibt es 40 Minuten Eistraining mit speziellen Schwerpunkten. Auch spricht die Ausgeglichenheit bei den Torschützen für die Mannheimer. Die 16 Treffer verteilen sich auf zwölf Schützen, wohin sich vier Tore der Freeezers neben einem Powerplay-Tor von Verteidiger Traverse auf Center Serge Aubin vereinen.

Play-off-Viertellfinale, Spiel 5, Freitag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Hamburg Freezers, ERC Ingolstadt - DEG Metro Stars (Eisbären Berlin und Straubing Tigers für Halbfinale bereits qualifiziert).