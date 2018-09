Da brennen die Oberschenkel: Adler Felix Stokowski (r.) quält sich die Treppen an der Freilichtbühne hinauf. Foto: vaf

Mannheim/Heidelberg. (rk) Kaum zu glauben: Am Montag war es gerade mal zwei Monate her, als die Adler Mannheim im vierten Finalspiel gegen die Eisbären Berlin ihre siebte deutsche Meisterschaft denkbar knapp verpassten. Doch schon wieder ist der erste Teil des Sommertrainings zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit abgeschlossen. Seit sechs Wochen schwitzt eine bis zu 16 Mann große Trainingsgruppe, sei es auf dem Gelände der MTG Mannheim, beim Radfahren, Spinning bei Sportomed, Gewichte heben im eigenen Kraftraum oder zum Ausgleich beim Fußball oder Tennis mit Gerald Marzenell auf der Anlage des TK Grün-Weiss Mannheim. Selbst wenn es einmal in der Woche auf die Heidelberger Thingstätte zum Treppenlaufen geht, ist die Stimmung nicht im Eimer.

Es wird gelacht und gefeixt, aber auch konzentriert gearbeitet. Diese Mischung macht es nach Ansicht der Fitness- und Athletiktrainer Martin Müller und Daniel Müssig, die selbst an den Übungen teilnehmen aus, dass trotz der Schinderei die Stimmung gut ist. Seit 2006 bieten der Klub unter Anleitung des aus Göppingen stammenden Martin Müller ein organisiertes Sommertraining. "Die Ergebnisse zeigen, dass sich jeder Spieler in der Gruppe besser motiviert und noch konzentrierter arbeiten kann", stellt Müller fest und lobt Ronny Arendt als "Vater der Kompanie". Der 31-Jährige bestreitet neben seinem im Bau befindlichen Eigenheim bereits zum siebten Mal das Trockentraining. Felix Brückmann bezeichnet die Treppenläufe auf der Thingstätte als "das Schlimmste der Schinderei". Doch auch für die Treppenläufe hat "Quälix" Müller eine Erklärung: "Es kommt beim Eishockey vor, dass man übersäuert. Wenn du die Herausforderung mit den Treppen schaffst, ist das für den Kopf eines Sportlers eine wichtige Erfahrung."

Selbst die bis weit in den Mai bei der WM beschäftigten Denis Reul und Nico Goc waren zwei Wochen später schon wieder im Training. "Eine längere Pause brauche ich nicht", meint Goc. Der 26-Jährige: "Das Sommertraining ist zwar hart, aber es macht auch viel Spaß. Wir spielen meist etwas Fußball zum Aufwärmen, das bringt die richtige Motivation für Kraft- oder Konditionsübungen." Noch einige Zeit beim Reha-Training muss Yannic Seidenberg verbringen, der in der Schlussphase des fünften Finalspiels einen Anriss des Kreuzbandes und eine Knorpelverletzung erlitt. "Ich arbeite mit den Trainern an meiner Oberkörpermuskulatur. Wann ich das Knie wieder richtig belasten kann, muss man noch abwarten."

Noch in seiner Allgäuer Heimat befindet sich der neue Torhüter Dennis Endras. Sein schwäbisch-bayrischer Landsmann Florian Kettemer hat ihn während des gemeinsamen Urlaubes schon auf seine neue Arbeitsstätte vorbereitet. "Ich bin froh, dass es wieder los geht und dass ich wieder da bin, wo ich hin gehöre", sagt der 27-jährige nach einem einjährigen Abenteuer in den USA und Finnland und freut sich auf den Umzug. "Meine Freundin wird mit nach Mannheim kommen und hier studieren." Mannheim sei bekannt gute Eishockey-Adresse. "Die Adler sind für mich so etwas wie der FC Bayern im deutschen Eishockey", bedient Endras ein gängiges Klischee.