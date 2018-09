Von Achim Wittich

Mannheim. Rechtzeitig vor Beginn der K.o.-Spiele gegen die Hamburg Freezers haben die Adler Mannheim ihre wilde Entschlossenheit bildlich dokumentiert. Wenige Schritte vorm Kabineneingang blicken nun Mannschaft und Trainer in Schwarz-weiß gehalten ziemlich grimmig drein - sieht so gar der Deutsche Eishockey-Meister 2012 aus?

Das ist fürwahr sehr weit vorausgedacht, doch die Blau-Weiß-Roten starten am Mittwoch Abend (19.30 Uhr) mit viel Zuversicht in die heiße Phase der Saison. Den letzten Feinschliff hat sich der Tabellenvierte der langen Vorrunde bei einem mehrtägigen Trainingslager in Garmisch geholt. "Wir wollten einfach alle nochmal unter einem Dach zusammenbringen", erklärt Adler-Coach Harald Kreis lässig. Er verzichtete, auch aus reiner Vorsicht, auf ansonsten so beliebte Team-Building-Maßnahmen. "Die Playoffs werden Abenteuer genug", war Kreis auch wieder ziemlich locker drauf. Doch die Anspannung vorm ersten Bully gegen die Nordlichter wird auch beim Mannheimer Eishockey-Denkmal gewaltig steigen.

Immerhin kann Kreis ohne personelle Sorgen in das erste von möglichen sieben Viertelfinal-Spielen gehen. Yanick Seidenberg ist zwar leicht angeschlagen, das allerdings wird jetzt nicht thematisiert. Während der Playoff-Zeit sind größere oder kleinere Wehwehchen tabu, die Phase der teils obskuren Geheimniskrämerei hat wieder begonnen. Sicher ist wenigstens, dass Freddy Brathwaite der entscheidende Rückhalt im Tor sein soll und dass Niko Dimitrakos als überzähliger Ausländer weiterhin auf der Tribüne sitzen wird. Behält Pressesprecher Matthias Fries recht, dann werden außer Dimitrakos noch etwa 9.999 Adler-Fans im "Ufo" zu Gast sein. Das wäre zwar kein schlechter Besuch, doch die alten rheinischen Rivalen aus Düsseldorf oder Köln hätten wohl für gänzlich volle Ränge gesorgt. Diese Option (und Platz zwei) verspielten die Adler jedoch am letzten Spieltag leichtfertig in Straubing. Sei's drum. "Straubing ist aufgearbeitet, fertig", erklärt Kreis dazu lapidar.

Beim Vergleich gegen die Jungs von der Waterkant könnte es durchaus zu längeren Überstunden kommen. In den Playoffs gibt es nämlich kein Penalty-Schießen, sondern der sogenannte "sudden death" wird bis zum bitteren Ende durchgezogen. Fällt und fällt der entscheidende Treffer nicht, gibt es nach den üblichen 20 Minuten erst mal wieder eine Eiszeit. Danach kann es lustig weitergehen ... Die Adler wollen ein solches Szenario natürlich gleich beim Auftakt tunlichst vermeiden, unbedingt das erste Ausrufezeichen setzen. Weiter geht es dann zunächst am Freitag ebenfalls um 19.30 Uhr in der Hansestadt.

DEL, Viertelfinale, 1. Spiel: Adler Mannheim - Hamburg Freezers, Mittwoch (19.30 Uhr).