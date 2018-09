Mannheim. (R.K.) Daniel Hopp ist in diesen Tagen wieder einmal ein viel beschäftigter Geschäftsmann. Vor der Abreise aus dem Trainingslager besuchte der Gesellschafter der Adler Mannheim am Samstagvormittag noch das Team in Garmisch. "Ich halte das immer so, vor den Playoffs spreche ich kurz zu der Mannschaft". Am selben Abend ging es dann weiter nach Augsburg, wo in der Kälberhalle traditionell nach Abschluss der DEL-Vorrunde die "Spieler der Saison" gekürt wurden. Neben Kai Hospelt (Wolfsburg) als "Spieler des Jahres" konnte Hopp als Mitglied des DEL-Aufsichtsrates dabei auch die Mannheimer Cracks Chris Lee ("Verteidiger des Jahres") und Felix Brückmann ("Nachwuchsprofi des Jahres") ehren. Zuvor war der 31-Jährige am vergangenen Freitag Gast in der Live-Sendung "Zur Sache" des Rhein-Neckar-Fernsehens, wo er in der einstündigen Diskussionsrunde zu verschiedenen Themen Stellung bezog.

> Daniel Hopp über den bisherigen Saisonverlauf: "Nach einem sehr guten Start fehlte uns seit Ende Dezember leider etwas die Konstanz. Es gab aber immer wieder Ausreißer nach oben wie die Spiele gegen Ingolstadt oder die Eisbären. Die Playoffs werden sicher darüber entscheiden, ob die Saison bei uns und den Fans in einer positiven Erinnerung bleibt. Der letzte Eindruck hält nach".

> Über das bevorstehende Viertelfinale gegen die Hamburg Freezers: "Aus wirtschaftlicher Sicht hätte es lukrativere Gegner gegeben. Hamburg hat noch nicht die große Tradition und wird nicht so viele Fans mitbringen wie Köln oder Düsseldorf. Diese Gegner entfalten in Mannheim einen ganz besonderen Reiz".

> Über die Planungen der Adler, wo bei den Importspielern neun von elf Verträgen auslaufen: "Wir sehen uns in dem neuen Weg bestätigt, dass wir nicht mehr ausschließlich nach der Scorerliste unsere Entscheidungen treffen. Die Mannschaft hat oft ihre Charakterstärke bewiesen und bin sicher, dass sie nach den freien Tagen im Playoff noch zulegen kann. Wir haben den Schwerpunkt bei den Verträgen wie andere Klubs auch frühzeitig auf die deutschen Spieler gelegt. Für die Kanadier und Amerikaner ist es überhaupt kein Problem, wenn sich ihre Zukunft erst im April oder Mai entscheidet.

Die Vorgespräche sind überall geführt, die Spieler und ihre Agenten wissen Bescheid. Wir wollen den Großteil des jetzigen Kaders weiter an uns binden und nur punktuell Ergänzungen vorzunehmen. Andererseits wollen wir uns aber die Handlungsfreiheit behalten. Mir ist es lieber, wenn ich einen Spieler im Kader habe, der vielleicht für andere Klubs in Europa interessant ist als dass wir uns wieder über eine vorzeitige Trennung unterhalten müssen. Das gilt auch für unseren Torwart Freddy Bratwaite. Wir sind mit ihm so verblieben, dass wir nach den Playoffs sprechen".

> Über den Titelfavoriten 2012: "An den Eisbären führt wieder kein Weg vorbei. Sie haben sich trotz vieler Verletzter wieder auf den ersten Platz gesetzt. Dafür alle Achtung. Sie widerlegen überhaupt so manche Theorie, die andernorts gilt. Obwohl Berlin nach seinen Meisterschaften nie einen großen Personalaustausch vorgenommen haben, waren sie immer wieder heiß auf einen weiteren Titel."