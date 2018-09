Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim hatten sich einiges vorgenommen und wollten mit allen Mitteln vermeiden, zu Beginn des letzten Vorrundenviertels der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) dreimal in Folge punktlos vom Eis zu gehen. Was mit einem zum Schluss glücklichen 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung über die Straubing Tigers zwar gelang, aber nicht die Mängel der letzten Spiele unter den Teppich kehren konnte.

Es gibt angenehmere Gegner als die Tigers, die nach einer für sie traumhaft verlaufenen Saison als Tabellenfünfte voller Selbstvertrauen stecken. Der Sturm und Drang der Adler wurde durch das 1:0 von Niki Goc nach 86 Sekunden belohnt. Trotz mehr Spielanteilen versäumten es die Mannheimer, schnell nachzulegen. Barry Brust, der mit aggressivem Stil das Tor der Tigers hütete, parierte gegen Glumac und Magowan (4.), während Lehoux (11.) nach einer Einzelleistung zu uneigennützig agierte und den schlechter postierten Mitspieler bediente.

Nach der Pause kamen die Adler aus der Spur. Es hatte den Anschein, dass eine völlig andere Mannschaft im blauen Heim-Trikot steckte. Am Torhüterwechsel - Felix Brückmann kam für den am Knöchel verletzten Fred Brathwaite - kann die Verunsicherung allerdings nicht gelegen haben. Die Adler waren nicht mehr eng genug am Mann, liefen in den Zweikämpfen hinterher und wurden den kompletten zweiten Abschnitt in die Defensive gedrängt. 21 Schüsse auf ihr Gehäuse im Vergleich zu neun im ersten Abschnitt machen den Unterschied deutlich. Vornehmlich die kreative erste Sturmreihe der Tigers machte den Adlern zu schaffen. Topscorer Hussey mit dem Ausgleich (24.), ein von Shawn Belle ins eigene Tor abgefälschter Canzanello-Pass bei einer Strafe gegen Mauer (26.) und ein Treffer des frei stehenden Röthke ins Dreieck (37.) ließen Ernüchterung aufkommen. Immerhin nährte das Powerplay-Tor von Adam Mitchell (39.) Hoffnungen für das Schlussdrittel. "Wir haben aufgehört, Schlittschuh zu laufen und das körperbetonte Spiel vermissen lassen", sprach Co-Trainer Mike Schmidt die Mängel an.

Mit viel Kampf aber wenig Struktur drängten die Schützlinge von Adler-Trainer Harold Kreis auf den Ausgleich. Es musste eine 5:3-Überzahl her, bis Verteidiger Chris Lee in der 50. Minute mit seinem zehnten Tor das 3:3 schaffte. Dabei blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit.

In der Verlängerung trafen die überlegenen Mannheimer durch Mauer die Latte, dann rutschte Dimitrakos vor dem leeren Tor aus. Schließlich sicherte 30 Sekunden vor Ablauf der Zusatzspielzeit der herausragende Lee mit seinem zweiten Tor seinem Team den zweiten Punkt, was angesichts des 1:3-Rückstandes den Abend rettete.

Mannheim - Straubing 4:3 n.V. (1:0, 1:3, 1:0, 1:0), Tore: 1:0 Goc (2.), 1:1 Hussey (24.), 1:2 Canzanello (26.), 1:3 Röthke (37.), 2:3 Mitchell (39.), 3:3 Lee (50.), 4:3 Lee (65.); Zuschauer: 10.985; Schiedsrichter: Jablukov (Berlin); Strafminuten: 4/10.