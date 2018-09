Von Achim Wittich

Mannheim. Ein Blick in die Gesichter der kleinen Presserunde, die sich allwöchentlich im Schiedsrichterraum der SAP Arena versammelt, genügte Harold Kreis, um gleich zum wichtigsten Tagesordnungspunkt zu kommen: "Felix wird morgen spielen", verkündete Mannheims Eishockey Institution den Wechsel im Tor der Adler. Felix Brückmann (21) also steht am Freitag Abend (19.30 Uhr) beim ewig jungen Duell gegen die "Erzfeinde" aus Köln im Kasten des Tabellendritten. Der Fast-Vierziger Freddy Brathwaite bekommt von seinem Chef - nach zuletzt nicht immer optimalen Leistungen - eine kleine Ruhepause verordnet.

"Das hat nichts mit dem Spiel am Dienstag zu tun", lässt Kreis allerdings erst gar keine Spekulationen darüber aufkommen, dass die schwächere Vorstellung des Routiniers gegen die Hamburg Freezers ausschlaggebend für seine Entscheidung gewesen sei. Vielmehr sei bereits in der vergangenen Woche über einen Wechsel gesprochen worden. Kreis: "Wir sind in der glücklichen Position, zwei starke Torhüter zu haben. Es ist eine lange Saison - und wir haben noch vor, lange zu spielen". Mannheims starke Goalies sollen den Adlern in den Playoffs Flügel verleihen.

Doch erst einmal muss Blau-Weiß-Rot noch drei Begegnungen der Hauptrunde so gestalten, dass im besten Fall die Berliner Eisbären vom ersten Platz verdrängt werden. Nach der jüngsten Niederlage des deutschen Meisters in Köln beträgt der Rückstand auf den Primus nur noch drei Punkte. Die Fans jedenfalls sind in bester Laune, honorieren die meist unterhaltsamen Vorstellungen in der SAP Arena und strömen wieder vermehr durch die Drehkreuze. Wenn die Haie um ihre letzte Chance auf einen Pre-Playoff-Platz kämpfen, wird das "Ufo" wohl erneut ausverkauft sein.

Dass die Rheinländer in einem Nachholspiel gegen Straubing ran mussten und deshalb in Mannheim bereits das dritte Spiel in vier Tagen absolvieren werden, beeindruckt Kreis nicht sonderlich. "Der Wille versetzt Berge", warnt er lieber einmal vorm Team von Ex-Bundestrainer Uwe Krupp.

Ansonsten beschäftigt ihn noch ein anderes Luxusproblem. Demnächst wird Craig MacDonald wieder zur Verfügung stehen. Der 34-jährige Stürmer ist ein wichtiger Leistungsträger und brennt - seine optimale Fitness vorausgesetzt - auf viel Eiszeit. Und die wird er auch bekommen. "Wenn wir ihn bringen, dann in der Absicht ihn durchspielen zu lassen", sagt Kreis. Wer dann weichen muss? "Ich weigere mich, diese Frage zu beantworten" - "Harry" ist locker drauf. Die Adler scheinen gut gerüstet für die entscheidenden Tage der Saison.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Adler - Köln; Sonntag, 16.30 Uhr: Krefeld - Adler.