Die Profitänzer sind zurück im Mannheimer Rosengarten. Erstmals trug die Weltelite im Rahmen der 'm)))motion' ein Turnier der 'World Super Series Professional' in Standard und Latein aus. Auch in den beiden nächsten Jahren sind die Profis in Mannheim am Start. Foto: vaf

Von Claus Weber

Mannheim. Carlos Scherer hält seine Partnerin fest in den Armen, sie schwebt fast waagerecht Zentimeter über dem Boden. Das Walldorfer Paar tanzt nicht, nein, es zelebriert die Rumba. Das Zusammenspiel ist perfekt. Und zwischendurch gibt's sogar Küsschen. "Die Rumba", sagt Tanzsporttrainer Robert Wolf, "gilt gemeinhin als der Tanz der Liebe."

Bei Carlos Scherer und seiner Partnerin war es ein klein wenig anders. "Als ich die beiden zusammengebracht habe, konnten sie sich überhaupt nicht leiden", erinnert sich Wolf, "weil sie aus verschiedenen Klubs stammten und zuvor Konkurrenten waren." Auch Carlos Scherer erinnert sich an schwierige Anfänge. "Wir haben uns schon mal gezofft", sagt der 39-Jährige, "und privat wollten wir nichts miteinander zu tun haben." Eineinhalb Jahre ging das so. "Dann haben wir nach einem erfolgreichen Turnier spontan entschieden, uns doch mal zum Salsa im Heidelberger Ziegler zu treffen", schmunzelt er, "da hat's gefunkt."

Heute sind Carlos und Simone Scherer glücklich verheiratet, haben zwei Kinder und betreiben zusammen eine Praxis für Physiotherapie in Walldorf.

Zweimal haben sie in ihrer gemeinsamen Zeit als Sporttänzer die deutsche Meisterschaft in der höchsten Leistungsklasse errungen, an mehreren internationalen Turnieren teilgenommen. 2003 war erst einmal Schluss. "Wir haben uns selbstständig gemacht, erst ein Mädchen, dann einen Jungen bekommen", sagt die 34-Jährige, "andere Dinge waren plötzlich wichtiger."

Bis vor vier Monaten "Ich habe ihr einen Gutschein für einen Salsa-Kurs geschenkt", verrät Carlos Scherer, "und dann haben wir uns gesagt: warum nicht mal wieder ein Turnier tanzen."

Die "m)))motion" am Wochenende in Mannheim kam für das Comeback gerade recht. Denn die deutschen Meisterschaften der Tanzschulen im Rosengarten, die auch noch von Carlos Scherers früherer Tanzschullehrerin Sabine Mayer-Kronenberger aus Walldorf mitorganisiert wurden, richteten sich an alle Alters- und Leistungsklassen.

In vier Monaten galt es nachzuholen, was man neun Jahre hatte schleifen lassen. "Wir haben in dieser Zeit keinen einzigen Tanzschritt unternommen", schmunzelt Scherer, "um die Kondition aufzuholen, braucht man normalerweise ein Jahr."

Doch die Scherers sind fit - schon aus beruflichen Gründen. In ihrer Praxis für Physio- und Schmerztherapie lehren sie auch ein Ganzkörpertrainingsprogramm nach der Lehre von Roland Liebscher-Bracht, einem Guru in Sachen Schmerztherapie. "Das ist ein bisschen wie Tai-Chi", sagt Carlos Scherer, "wir waren einer seiner ersten Schüler, deshalb werden wir als Tanzpaar auch von ihm gesponsert."

Doch allein mit chinesischer Kampfsportlehre wird man kein Meistertänzer. Drei bis vier Mal die Woche trainierten die Scherers in den letzten vier Monaten unter Anleitung ihres alten Trainers Robert Wolf, dem Bruder von Simone Scherer, in der Walldorfer Tanzschule Kronenberger. "Zuhause reicht der Platz nicht", sagt Wolf, "außerdem funktioniert das nicht auf Laminat, da braucht man schon Parkett."

Wolf war überrascht, wie wenig die Scherers verlernt hatten. "Sie sind beide sehr sportlich und sehr temperamentvoll." Das, so der Tanzsportexperte, sei gerade bei lateinamerikanischen Tänzen wichtig. "Von ihrer ganzen Art, wie sie sich bewegen, das zeichnet sie aus", sagt Wolf. "Wir haben eine gemeinsame Geschichte", ergänzt Carlos Scherer, "wir treten als Paar auf, nicht als Einzelsportler, das sieht man dem Tanz an."

Das fanden auch die Wertungsrichter im Rosengarten. Am Samstag setzten sich die Scherers in der Supaleague, der höchsten Klasse der Tanzschulpaare, auf Anhieb gegen große Konkurrenz durch. Übrigens vor ihren jungen Walldorfer Kollegen Markus Knebel und Selina Walther, die erst am gleichen Tag nach ihrem zweiten Platz beim Rising-Star-Turnier in die höchste Liga aufgestiegen waren.

Die Krönung war aber am Sonntag der erste Platz in der internationalen Klasse, der Amateurleague des World Dance Council. "Wir wollten eigentlich nur unter die ersten Zehn und wissen, wo wir international stehen", strahlte Carlos Scherer, der nun Lust auf mehr bekommen hat. "Im nächsten Jahr", sagt er, "wollen wir an der WM in Tschechien teilnehmen."

Dann würden die Scherers in der Altersklasse über 35 Jahren antreten. "Mittlerweile gibt es Turniere für über 60-Jährige", sagt Scherer und ergänzt: "Tanzen hält fit und gesund - wenn man es wie alles in Maßen betreibt." Die Faustformel des Physiotherapeuten, die auch die Jugendkicker des Dietmar Hopp-Förderzentrums in Walldorf betreut, klingt einleuchtend. "Alles, was man einseitig macht, ist ungesund, aber beim Tanzen hat man vielseitige Bewegungen, die dem Körper neue Reize setzen."

Und reizvoll war tatsächlich, was das Walldorfer Tanzpaar im Rosengarten zeigte.