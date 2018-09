Von Rainer Kundel

Mannheim. Ein Drittel abgetastet, ein Drittel beherrscht, ein Drittel souverän gespielt - die Mannheimer Adler haben zu Beginn der Playoff-Serie gegen die Hamburg Freezers laut Trainer Harold Kreis ihren "Game-Plan" eingehalten. "Wichtig war, nicht in Rückstand zu kommen und die Geduld zu bewahren", befand der Coach, "nach zehn Tagen Pause mussten wir erst wieder einen Rhythmus finden. Training ersetzt nun mal kein Spiel", meinte der 53-Jährige, nachdem sein Hamburger Kollege Benoit Laporte den flauen Auftritt seiner Mannschaft lapidar mit "20 Minuten reichen nicht, so ist Playoff" kommentiert hatte. Derweil zeigte sich Stephane Richer, Manager der Hanseaten, enttäuscht. Ab dem zweiten Drittel waren wir zu weit von unseren Gegenspielern weg". Gibt etwa die läuferische Überlegenheit der "Greifvögel" den Ausschlag in der best-of-seven-Serie? "Abwarten", rät Kreis, "am Freitag beginnt es wieder bei null".

Ob die Serie nach vier Spielen entschieden sein könnte, wurde Ronny Arendt von allzu euphorischen Fragestellern umlagert. "Wäre mir recht, ich nehme an, dass Hamburg aber etwas dagegen hat", gab sich der Schütze des Führungstreffers optimistisch. Später, in der 51. Minute musste "Hooligan" (Rufnahme aus der Fankurve) Arendt die Dinge mal wieder selbst regeln, nachdem die Schiedsrichter-Doppelbesetzung einen Check von Serge Aubin an Chris Lee, der bis Spielende nicht mehr aufs Eis kam, nicht geahndet hatten.

Obwohl die TV-Bilder auch nach Meinung von Kommentator Andreas Niederberger beweisen, dass der Center Aubin den Verteidiger halb mit dem Arm halb mit dem Ellbogen im Gesicht traf, worauf Lee deutlich Wirkung zeigte, wollte Harold Kreis wegen dieser Aktion kein Fass aufmachen. "Aubin hat bei dem Check nicht mit den Füßen vom Eis abgehoben. Man kann darüber diskutieren, ob der Arm zu hoch war". Eine Auskunft über die Art und Schwere der Verletzung muss eine medizinische Untersuchung zeigen. Darüber informieren wollte der Klub auch am Donnerstag nicht - die bekannte Geheimniskrämerei in der Playoff-Zeit. Ein Ausfall ihres offensiv stärksten Verteidigers würde die Mannheimer jedoch überaus hart treffen.

Im Übrigen wurden schon die psychologischen Spielchen eröffnet. So mutmaßen die Hamburger, die Schwächen von Adler-Keeper Freddy Brathwaite genau zu kennen, weil ihr Torhüter-Trainer Vincent Riendeau bis 2010 den Zerberus zwei Jahre lang in Mannheim betreut hat. Christoph Ullmann wähnte wiederum sein Team aus einem anderen Grund im Vorteil: "Wir haben die meisten Defensiv-Bullys gewonnen, denn wichtiger als weitere Tore für uns war das Zu-Null. Das erzeugt beim Gegner Frust".

Während Christoph Schubert und David Wolf versuchten, mit sinnlosen Checks für das zweite Spiel in der heimischen O2-World (heute, 19.30 Uhr) Duftmarken zu setzen, beim Mannheimer Shawn Belle aber an die falsche Adresse gerieten, verriet Arendt über seine Auseinandersetzung mit Garrett Festerling: "Ich wollte Aubin nach dem Check an Chris zur Rede stellen, der hat sich aber davongeschlichen. Da hat sich Festerling eingemischt..." Dazu war augenscheinlich, dass Fred Brathwaite nach Schüssen ohne reelle Nachschuss-Möglichkeit mehrfach attackierte wurde. Steckt da Methode dahinter? "Fragt deren Trainer", empfahl Kreis, der angesichts der vom Kollegen Laporte bemängelten Disziplin-Probleme der Hamburger nicht hofft, dass der Gegner heute mit zu scharfer Klinge zurückschlägt.

Dass während einer Playoff-Runde das Privatleben aller Beteiligter zurücksteht und so mancher ausländische Akteur schon mal Gattin und Kinder zum vorgezogenen Sommeraufenthalt in die kanadische Heimat schickt, lässt sich am Kalender der nächsten Tage erklären: Donnerstag 11 Uhr Training, 14.30 Uhr Abfahrt zum Flughafen, 17 Uhr Flug nach Hamburg. Freitag Spiel, Samstag Rückflug, Sonntag 14.30 Uhr Spiel drei, zugleich zweites Heimspiel. Tröstlich ist ein Blick auf die Statistik: Nach Sieg in Spiel eins einer Serie sind die Adler nur zweimal ausgeschieden. Im Finale 2002 gegen Köln und - im Vorjahr nach einem 7:2 bei den DEG Metro Stars ...

DEL, Playoff-Viertelfinale, Spiel 2, Freitag 19.30 Uhr: Hamburg-Mannheim (Stand 0:1) Düsseldorf-Ingolstadt (0:1), Straubing-Wolfsburg (1:0/ ive in Sky).