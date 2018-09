Von Achim Wittich

Heidelberg. Mächtig Betrieb herrschte am Sonntag am frühen Abend am Olympiastützpunkt. Zum Baden-Derby der beiden Basketball-Zweitligisten USC Heidelberg und BG Karlsruhe pilgerten immerhin 1.100 Zuschauer in die OSP-Halle, etwa 150 davon waren aus der Fächerstadt über die A 5 gebraust und unterstützten ihre Jungs lautstark. Das half, denn am Ende durfte die BG im "Endspiel" um einen Playoff-Platz jubeln, siegte nach einer intensiv geführten Partie mit 87:81 (48:34). Für den ehemaligen USC-Trainer Torsten Daume war es nach dem 88:67-Hinspielerfolg bereits der zweite Sieg in dieser Saison über seinen ehemaligen Arbeitgeber.

"Ich fand, wir waren eigentlich die bessere Mannschaft, aber Karlsruhe hat die individuell besseren Spieler", behauptete Daumes unterlegener Kollege Uwe Sauer. Damit meinte er vor allen Dingen die beiden BG-Scharfschützen Rouven Roessler und Martin Samarco, die 55 (!) der 87 Punkte ihrer Mannschaft erzielten. Dagegen war kein Kraut gewachsen. Insgesamt - und das war spielentscheidend - setzten die Korbleger aus der Fächerstadt zwölf "Dreier" durch die Heidelberger Reuse. Der USC verzeichnete gerade einmal zwei erfolgreiche Versuche. Das machte einen bedeutenden Unterschied von 30 Zählern aus.

Dennoch war Triumphator Daume an alter Wirkungsstätte nicht vollauf zufrieden: "Wir haben sicher nicht unser bestes Spiel gemacht", gab's durchaus kritische Worte. Erst mit dem Schluss-Viertel war Daume wieder zufrieden, als Roessler und Co. ganz abgezockt die Begegnung nach Hause brachten.

Die Heidelberger indes müssen sich fragen lassen, warum sie bereits zur Pause erneut einem großen 14-Punkte-Rückstand hinterherliefen. Genau wie im letzten Heimspiel gegen Düsseldorf - vor zwei Wochen waren es 15 Zähler gewesen - hechelten Kapitän Janis Heindel und Co. wieder hinterher. "Wir hätten in der ersten Halbzeit so viel Feuer haben sollen, wie in der zweiten. Das hatten wir aber nicht", musste Heindel selbstkritisch feststellen. Komisch, dass in diesem so wichtigen Spiel zu Beginn wieder einmal die Automatismen überhaupt nicht klappten - ein mentales Problem?

Immerhin gab es einzelne Lichtblicke. Vor allem Sanijay Watts trumpfte auf und hielt sein Team am Leben. Doch Daume hatte seine Hausaufgaben gemacht und seinen Spielern vorher eingetrichtert, "Jerrell Williams und Clint Sargent aus dem Spiel zu halten". Die gehorchtem ihrem Boss - mit der Konsequenz, dass beide USC-Amerikaner kein Faktor waren. Genauso übrigens wie Paul Zipser. Das große Talent kam nicht ins Rollen.

Dafür aber endlich einmal Oliver Komarek, der im zweiten Abschnitt stark daran beteiligt war, dass es noch einmal spannend wurde. Der USC kämpfte und rackerte. Die Bankspieler feuerten ihre Kollegen frenetisch an, der eigene Anhang tat es ihnen gleich - toll! Beim 60:63 nach dem dritten Viertel schien der Kraftakt wieder belohnt zu werden. Doch Janis Heindel erkannte später das Problem: "Wir verbrauchen halt verdammt viel Energie, wenn wir soweit zurück sind."

Die Gäste hatten am Ende vollere Batterien und zogen mit einem 9:0-Lauf von 62:63 (31.) auf 62:72 (32.) vorentscheidend davon. Dass die Schiedsrichter mit ihren Entscheidungen einige Male falsch lagen, kommentierte Heindel sportlich fair: "Daran lag es nicht." Ob es aber bei den verbleibenden zwei Heimpartien des USC noch einmal Parkplatzprobleme im Neuenheimer Feld geben wird? Bei einer Niederlage am Samstag in Nürnberg ist der Playoff-Traum endgültig Utopie.

Stenogramm: 6:3 (4.), 10:10 (5.), 16:20 (1. Viertel), 22:34 (14.), 26:44 (16.), 34:48 (Halbzeit), 38:55 (23.), 51:61 (28.), 60:63 (3. Viertel), 62:70 (32.), 73:81 (37.), 81:87 (Endstand).

Heidelberg: Watts 21, Komarek 14, Schoo 11, Williams 10, Heindel 9 (1 Dreier), Barth 6, Zipser 5, Stoll 3 (1), Sargent 2, von Fintel.

Karlsruhe: Roessler 28 (6), Samarco 27 (3), Howard 13, Jones 9 (2), Stockton 7 (1), Moore 3, Rüeck, Hübner.