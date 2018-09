Von Achim Wittich

Mannheim. Nachdem die Adler Mannheim mittlerweile vom ersten auf den dritten Platz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückgefallen sind, soll an diesem Wochenende bei zwei Heimspielen unbedingt die volle Punkteausbeute gesammelt werden. Doch vor allem am Freitag Abend (19.30 Uhr) gegen die Straubing Tigers ist Vorsicht geboten. Der Klub aus der kleinsten Stadt im Eishockey-Oberhaus hat sich auf einem beachtlichen fünften Tabellenplatz eingenistet und ist nicht nur im heimischen Stadion "Am Pulverturm" schwer zu knacken. Stolzen 43 Punkten dort stehen immerhin auch 22 Auswärtszähler gegenüber. Vor allem auf den französischen Center Laurent Meunier und Außenstürmer Matt Hussey werden die Mannheimer ihr Augenmerk richten müssen. Der Kanadier Hussey führt derzeit die Torschützenliste mit 20 Treffern an.

"Straubing spielt hinten sehr stark und nach vorne mit viel Druck", gibt's von Harold Kreis Lob für den Konkurrenten. Der Adler-Trainer hat nach dem 3:4 am Dienstag in Köln die Trainingseinheiten "etwas kürzer gehalten", damit seine Jungs gegen das Überraschungsteam volles Tempo gehen können. Schließlich hat es derzeit nach den großen Verletzungssorgen und vielen kräftezehrenden Aufholjagden den Anschein, dass die Blau-Weiß-Roten ziemlich auf dem Zahnfleisch daherkommen. Doch das geht den anderen Teams vielerorts auch nicht anders ...

Immerhin ist Ken Magowan nach seinen Muskelproblemen diesmal wieder mit von der Partie und wird mit Adam Mitchell und Mike Glumac eine Sturmreihe bilden. Niko Dimitrakos soll hingegen in einer Formation mit Kapitän Marcus Kink und Yannic Seidenberg auf dem Flügel zu alter Stärke finden. Im Tor vertraut Kreis wieder einmal auf Routine statt Jugend. Freddy Brathá †waite erhält abermals den Vorzug vor Felix Brückmann. Dabei wollte Kreis nach eigener Aussage den 20-jährigen Nachwuchsgoalie nach seiner Zwangspause schnell wieder integrieren. Ob Brückmann vielleicht am Sonntag um 14.30 Uhr gegen die Nürnberg Ice Tigers zuwischen die Pfosten darf?

Die Franken rangieren zwar nur auf dem vorletzten Rang, haben aber die letzten beiden Begegnungen (4:1, 1:0 n.V.) gegen den Favoriten gewonnen. Grund genug also für die Adler, vor der Länderspielpause in zwei Wochen (Belarus Cup in Minsk) hellwach zu sein. Nach den beiden Spielen gegen Straubing und Nürnberg steht nur noch die Aufgabe in Iserlohn (3. Februar) auf dem Programm. Dann darf kurz durchgeatmet werden. Möglichst mit einer kleinen Erfolgsserie von drei Siegen im Gepäck.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Adler - Straubing Tigers; Sonntag, 14.30 Uhr: Adler - Nürnberg Ice Tigers.