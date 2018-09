Von Nikolas Beck

Heidelberg. Uwe Sauer musste erst einmal kräftig durchpusten, als er zum Händeschütteln zu den Schiedsrichtern lief. Ein paar Sekunden später war die Anspannung abgefallen. Mit 91:88 (46:47) triumphierte sein USC Heidelberg vor 1.000 Zuschauern über die Saar-Pfalz Braves. Ungewöhnlich früh hatten sich die Ränge vor dem Basketball-Zweitligaderby gefüllt. Schließlich war der Ausgang der Partie richtungweisend. Während die Heidelberger Playoff-Hoffnungen vor dem Gastspiel am Sonntag in Crailsheim so berechtigt sind wie seit Wochen nicht mehr, bleibt den "Braves" ein Abstiegsendspiel am letzten Spieltag gegen Leitershofen kaum erspart.

USC-Manager Matthias Lautenschläger war im Vorfeld noch unsicher gewesen, inwieweit man aufgrund des ungewöhnlichen Freitagabend-Termins auf einen Hexenkessel zur Unterstützung hoffen konnte: "Der erste Schritt muss von der Mannschaft kommen, dann zieht auch das Publikum mit." Das, was die Neckar-Riesen in den Anfangsminuten jedoch veranstalteten, damit hatte sicherlich auch Lautenschläger nicht gerechnet. Die Gastgeber begannen wie aus einem Guss, trafen vorne alles und machten hinten die Schotten dicht. Nach fünfeinhalb Minuten nahm Gästecoach Marco Amelow die erste Auszeit, der USC war bereits auf 15:5 enteilt.

Auch ein 14-Punkte-Vorsprung hielt allerdings nicht lange. Schon Mitte des zweiten Viertels hatten die Gäste ausgeglichen. Als wenig später Björn Schoo nach einem Foul an Nicholas Okorie regungslos am Boden liegen blieb, war es endgültig vorbei mit der Heidelberger Heiterkeit. Gerade noch ein Tollhaus, herrschte Schockstarre im Olympiastützpunkt. Sichtlich benommen, aber immerhin auf eigenen Beinen verließ Schoo das Feld. "Er hat eine starke Schädelprellung", erklärte Mannschaftsarzt Dr. Markus Weber, der Schoo zur Sicherheit ins Krankenhaus bringen ließ. Doch auch ohne ihren Anführer, der bis zu seiner Verletzung mit zehn Zählern Topscorer der Partie gewesen war, ließen sich Heidelbergs Basketballer nicht beirren. Vor allem Oliver Komarek sprang jetzt in die Bresche. Zehn Zähler erzielte Oli alleine im dritten Durchgang. Genau zum richtigen Zeitpunkt fand der 2,10-m-Schlaks endlich wieder seinen Distanzwurf. Komarek traf von außen, kam am Ende auf 16 Punkte. Sanijay Watts wühlte unter den Körben (24 Punkte, 11 Rebounds), und Kapitän Janis Heindel machte von allem ein bisschen was (9 Punkte, 10 Rebounds und 7 Assists).

Mitte des dritten Viertels übernahmen die Hausherren erneut die Führung und gaben sie bis zum Ende nicht mehr ab. Zwar kamen die Gäste in den Schlussminuten noch einmal bis auf zwei Zähler heran, aber Jerrell Williams behielt die Nerven und machte mit vier Treffern von der Freiwurfminute innerhalb der letzten 30 Sekunden alles klar. "Schön war es sicherlich nicht", fand Uwe Sauer, "aber wir haben gewonnen, und das zählt. Jetzt brauchen wir noch einen Sieg aus den letzten zwei Spielen."

Stenogramm: 6:0 (3.), 17:7 (7.), 25:15 (1. Viertel), 25:20 (12.), 29:29 (14.), 35:39 (17.), 46:47 (Halbzeit), 55:54 (23.), 64:58 (27.), 71:66 (3. Viertel), 78:70 (34.), 82:75 (37.), 91:88.

USC Heidelberg: Watts 24, Williams 17, Komarek 16 (2 Dreier), Schoo 10, Heindel 9, Barth 7, Sargent 3 (1), von Fintel 3 (1), Stoll 2.

Saar-Pfalz Braves: Okorie 18, Alawoya 18, Cardenas 18 (3), Jeka 15, Reed 8, Damjanovic 5 (1), Valentic 3, Göhring 3.