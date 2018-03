Mit einer guten Leistung gegen den TSV Handschuhsheim möchten Benjamin Danso und seine Mitspieler vom Heidelberger RK den 15. Saisonsieg landen, während der SC Neuenheim gegen die RG Heidelberg die Halbfinalteilnahme absichern will. Foto: F&S

Heidelberg. (CPB) Heidelberger Ruderklub gegen SC Neuenheim und TV Pforzheim gegen SC Frankfurt 1880 heißen am 28. und 29. April die beiden Halbfinal-Paarungen der deutschen Rugby-Meisterschaft - falls es an den beiden letzten Spieltagen keine Favoritenstürze gibt. Die vorletzte Runde dieser von zahlreichen Spielausfällen und Verlegungen gekennzeichneten Saison findet am Ostersamstag statt.

Auch das ursprünglich auf den Sonntag datierte Match zwischen dem deutschen Meister Heidelberger Ruderklub und dem Tabellenfünften TSV Handschuhsheim wurde auf Bitten beider Vereine auf den Samstag vorgezogen und wird von FIRA-Schiedsrichter Volker Himmer aus Hannover um 13 Uhr angepfiffen. "So haben unsere vielfach beanspruchten Spieler und ihre Familien einen freien Ostersonntag", freut sich Alexander Wiedemann, der Rugby Operations Manager des HRK.

"Wir hoffen auf einen Sieg. Ob wir vier oder fünf Punkte holen können, wird sich zeigen", sagte Wiedemann. Das HRK-Team muss auf Sturmführer Caine Elisara verzichten, der mit den Niederlanden in der EM gegen Moldawien spielt. Der Einsatz von Kapitän Sean Armstrong und Shaun Walker ist fraglich, doch wird Nationalstürmer Daniel Armitage wieder mitspielen können.

Aufatmen beim TSV: Der im Derby gegen den SCN verletzte Kapitän Jens Schmidt muss entgegen erster Befürchtungen nicht operiert werden, kann aber wie die beiden anderen Zweite-Reihe-Stürmer Lukas Rosenthal (Kreuzbandriss) und Johannes Laule (in den USA) gegen den HRK nicht mitwirken. "Wir werden den Sturm umformieren und möchten die Saison ordentlich zu Ende bringen. Wir hoffen auf ein gutes Resultat, können aber bei realistischer Betrachtung nicht mit einem Sieg rechnen", sagte TSV-Spielleiter Matthias Jech.

Auch auf der nördlichen Seite des Neckars fliegen am Samstag lederne Oster-eier durch die Luft, denn im zweiten Heidelberger Bundesliga-Derby stehen sich der Tabellenvierte SC Neuenheim und die Rudergesellschaft Heidelberg gegenüber, die 19 Punkte hinter den Neuenheimern auf dem sechsten Tabellenplatz aller Sorgen ledig ist. "Wir wollen ein gutes Spiel zeigen und sehen uns nicht chancenlos, denn gegen den SCN ist immer etwas drin", sagte Leander Heimpel, der stellvertretende Abteilungsleiter der RGH. "Wir sind hungrig auf einen Sieg und haben zuletzt gegen Frankfurt auch eine ganz gute Leistung geboten. Ich habe meine beste Mannschaft zur Stelle", sagte RGH-Trainer Jamie Houston, für den am Saisonende nach nur einem Jahr Schluss ist. "Ja, Herr Houston möchte nicht weitermachen", bestätigte Abteilungsleiter Jürgen Baust.

Auch der SCN möchte eine gute Leistung zeigen und gewinnen, um die letzten Zweifel an der Endrundenteilnahme zu beseitigen. "Wir wollen auf das letzte Spiel beim RK 03 Berlin nicht angewiesen sein", sagte SCN-Trainer Mark Kuhlmann, dem Shalva Didebashvili (Knieverletzung), Pascal Drügemöller (Muskelzerrung) und Colin Rabet (beruflich eingespannt) fehlen werden. Das bietet Kuhlmann die Chance, die fleißig mitarbeitenden Christian Hug und Björn Strauch einzusetzen.

In der 2. Bundesliga spielt der Tabellendritte Heidelberger Turnverein bei seinem Verfolger ASV Köln. Das bietet dem Team von Trainer Thomas Kurzer die Chance auf den neunten Saisonsieg.

Bundesliga, Samstag, 13 Uhr: Heidelberger RK - TSV Handschuhsheim (Harbigweg); 15 Uhr: SC Neuenheim - RG Heidelberg (Tiergartenstraße), TV Pforzheim - Hannover 78, SC Frankfurt 1880 - RK 03 Berlin, Berliner RC - RK Heusenstamm.

2. Bundesliga Süd, Samstag, 15 Uhr: ASV Köln - Heidelberger TV, RC Mainz - RC Aachen, München RFC - RC Luxemburg; 17 Uhr: TSV Handschuhsheim II - Heidelberger RK II (Tiergartenstraße).