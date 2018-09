Von Rainer Kundel

Mannheim/Hamburg. Fällt in der Viertelfinalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft zwischen den Adlern Mannheim und den Hamburg Freezers wirklich noch "der Affe aus dem Nest", wie es Hamburgs Geschäftsführer Michael Pfad nach dem 2:1-Sieg der Norddeutschen am Sonntag in Hamburger Medien vorhergesagt hat? Nach dem dritten Sieg, dem verdienten 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) der Kurpfälzer in der Best of seven-Serie am Mittwoch Abend in Hamburg deutet alles auf eine Halbfinalqualifikation des Rekordmeisters der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) hin.

Anders als in den bisherigen Auseinandersetzungen begegneten die "Kühlschränke" ihrem läuferisch überlegenen Kontrahenten mit viel Disziplin und verursachten in den Anfangsminuten keine Strafzeiten. Obwohl mit 1:2 nach Spielen in Rückstand, riskierten die Gastgeber nicht allzu viel und sicherten als Lehre aus der "Achterpackung" vom vergangenen Freitag zunächst die Zone vor ihrem Torhüter Curry. Wenn sich allerdings die Möglichkeit eines schnellen Gegenstoßes gab, so machten Oppenheimer (5.) und Engelhardt (9.) mit Halbdistanzschüssen von ihrer Freiheit Gebrauch. Auf der anderen Seite vermochten die Schützlinge von Trainer Harold Kreis gegen das engmaschige Netz vor Curry ihre Überlegenheit zunächst nicht zu nutzen, weil die besten Aktionen von MacDonald, Dimitrakos und Glumac hängen blieben.

Wider Erwarten entwickelte sich das Spiel sofort nach der ersten Pause offener. Beflügelt durch ein Überzahlspiel (Strafe Goc), machten die Freezers Druck. Es ging "von Küste zu Küste", und Adler-Goalie Fred Brathwaite sah sich plötzlich im Mittelpunkt - auch weil seine Vorderleute nicht immer konsequent genug klärten und Scheibenverluste in der eigenen Zone (Reul, Lehoux) Gefahr heraufbeschworen. Mitten in diese Drangperiode startete Dimitrakos (28.) zu einem Break, doch Curry meisterte den Rückhandschuss des Amerikaners mit griechischen Wurzeln. Kurz darauf machten es die Adler besser: Lehoux passte auf Höhe der verlängerten Torlinie auf den mitgelaufenen Frank Mauer, und der Rechtsschütze verwandelte in der 35. Minute aus halblinker Position ins kurze Eck zum 0:1.

Bange Minuten hatten die Adler gegen Ende des Abschnitts zu überstehen, als Arendt und MacDonald für 35 Sekunden zusammen auf der Strafbank saßen, doch Brathwaite entschärfte das kleine Bombardement von der blauen Linie. Der 39-Jährige machte den Unterschied im enger gewordenen Duell aus.

Damit war die größte Not überstanden, denn im Schlussabschnitt verfehlte Mike Glumac dreimal die Vorentscheidung. Zweimal schoss der Kanadier knapp am Tor vorbei, einmal (48.) traf er den Pfosten. Zum Glück nutzte Craig MacDonald vor der großen Schlussoffensive der Freezers - die Hardcore-Fans standen bereits auf ihren Sitzen - in der 58. Minute eine Unsicherheit von Curry zum 0:2. Zwar markiere Aubin im Gegenzug bei sechs gegen fünf Feldspielern und ohne Torwart den Anschlusstreffer, doch Adam Mitchell mit einem Empty net-Treffer 14 Sekunden vor der Sirene beseitigte die letzten Zweifel am Adler-Sieg.

Am Freitag um 19.30 Uhr folgt in der SAP Arena Spiel fünf mit der großen Chance für die blau-weiß-roten Cracks, vorzeitig die Serie zu beenden und sich bis zum Halbfinale (Beginn am Gründonnerstag) eine Verschnaufpause zu sichern.

Hamburg Freezers - Adler Mannheim 1:3 (0:0, 0:1,1:2), Tore: 0:1 Mauer (35.), 0:2 MacDonald (58.), 1:2 Aubin (58.), 1:3 Mitchell (60.); Zuschauer: 7.901; Schiedsrichter: Brüggemann (Hemer), Schütz (Moers); Strafminuten: 6/10.