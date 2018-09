Von Rainer Kundel

Mannheim. Beim 204. Aufeinandertreffen der traditionsreichsten Standorte der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) konnten die Adler Mannheim ihre Glanzvorstellung vom 7:2 Dienstag-Sieg gegen die Hamburg Freezers nicht bestätigen und unterlagen nach einem ansprechenden ersten Drittel gegen äußerst effektive Kölner Haie deutlich mit 2:5 (0:0, 1:2, 1:3). Damit müssen die Kreis-Schützlinge drei Spieltage vor Ende der Qualifikation und dem Gastspiel bei den Krefeld Pinguinen am Sonntag (16.30 Uhr) wieder um den Heimvorteil im Playoff bangen.

Wie angekündigt trat Mannheim mit Felix Brückmann zum zweiten Mal in diesem Jahr als Starter zwischen den Pfosten an, musste aber kurzfristig auf Christoph Ullmann (Oberkörperverletzung) verzichten. Ohne ihren Center fehlte den Flügeln Dimitrakos und Seidenberg der Schwung. Zunächst arbeitete neben Ronny Arendt (3. und 5.) vor allem die vierte Reihe und hier besonders Matthias Plachta (4.und 16.) bei seinem 100.Einsatz die besten Chancen heraus, aber der sichere Keeper Aus den Birken ließ nichts zu. Brückmann musste erstmals gegen Gogulla (15.) eingreifen.

Ansonsten war es für den Favoriten ein zähes Anrennen gegen die defensiv stark verbesserten Schützlinge von Uwe Krupp. Drei Wochen vor Beginn der Meisterschaftsrunde probten die Haie bereits ihren eigenen Playoff-Rhythmus erfolgreich und stemmten sich in dieser Woche bereits mit zwei Heimsiegen innerhalb von drei Tagen gegen ein frühes Saisonende. Der zweite davon beim 4:3 gegen die Straubing Tigers wurde erst 24 Stunden vor dem ökonomischen Auftritt in Mannheim in einem Kraftakt nach einem 1:3-Rückstand errungen.

Allein schon deshalb hatten die Kölner kein gesteigertes Interesse an einem offenen Schlagabtausch. Dem von den Rängen geradezu herbei geschrienen 1:0 durch das 13.Saisontor von Ronny Arendt (25.) folgte postwendend der Ausgleich. Eine Unachtsamkeit nach einem hinter-Tor-Pass brachte Tripp in Position und die Scheibe lag nach Ansicht des Videobeweises knapp hinter der Linie. Fortan verloren die Adler vollends ihre Linie, Pettinger (34.) nutzte die ersten Überzahl für die Domstädter gar zur Führung, wobei auch Brückmann nicht ganz unschuldig war. "Druck erzeugen und viele Scheiben vors Tor bringen", empfahl Mike Schmidt vor dem letzten Drittel. Was angesichts des schnellen 1:3, als Tripp nach einem Pettinger-Zuspiel sträflich frei stand, ein schweres Unterfangen wurde. Statt einem Aufbäumen kehrte Frust ein, Wagner und Kink erhielten Disziplinarstrafen und nach einem weiteren Powerplay-Treffer durch Moritz Müller war die Niederlage besiegelt. Das 2:4 durch Lehoux (57.) war nur Kosmetik, denn beim Spiel ohne Torhüter markierten die Gäste durch Gogulla das empty-net-Tor zum 2:5-Endstand.

Adler Mannheim - Kölner Haie 2:5 (0:0, 1:2, 1:3) - Tore: 1:0 Arendt (25.), 1:1 Tripp (25.), 1:2 Pettinger (34.), 1:3 Tripp (44.), 1:4 Müller (53.), 2:4 Lehoux (57.) 2:5 Gogulla (59.) - Zuschauer: 13.600 (ausverkauft) - Schiedsrichter: Aumüller (Planegg), Brill (Zweibrücken) - Strafminuten: 14 + je 10 Disziplinar Wagner und Kink / 16.