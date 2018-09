Von Rainer Kundel

Straubing/Mannheim. Beim hochdramatischen Fotofinish des 52. Vorrunden-Spieltages der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) konnten die Adler Mannheim nicht von der unerwarteten Schützenhilfe der Hannover Scorpions profitieren. Während der Tabellenletzte im Niedersachsen-Derby den zuvor Zweitplatzierten ECH Wolfsburg mit 5:0 besiegte, leisteten sich die Mannheimer in Straubing einen bösen Ausrutscher und verspielten bei der 3:5 (1:1, 2:0, 0:4)-Niederlage ab der 44. Minute eine 3:1-Führung und den möglichen zweiten Tabellenplatz.

"Man kann den Schalter im Playoff nicht einfach umlegen", klang Adler-Kapitän Marcus Kink nach dem Einbruch im letzten Drittel am Straubinger Pulverturm nachdenklich. "Es wäre schön gewesen, mit zwei Siegen und viel Selbstvertrauen ins Viertelfinale zu starten". Dort warten auf die auf Platz vier zurückgefallenen Mannheimer nun ab 21. März die Hamburger Freezers.

In Straubing erholten sich die Adler zunächst vom Rückstand durch Elfring (8./Überzahl) und einer Spieldauer-Strafe gegen Denis Reul gut und gingen Ausgang des ersten Drittels durch einen Doppelschlag von Ken Magowan und Mike Glumac innerhalb von 28 Sekunden in Führung. Christoph Ullmann erhöhte im Powerplay (24.) auf 3:1, weitere Chancen wie ein Pfostenschuss von Arendt (30.) blieben im überlegen gestalteten Mittelabschnitt ungenutzt. Im furiosen Endspurt schlugen die Tigers nun ihrerseits durch einen Doppelschlag innerhalb von 19 Sekunden in der 44. Minute zurück und drehten die Partie mit beherztem Kampf gegen die von ihrem Plan abgekommenen Gäste durch zwei späte Treffer von Canzanello und Ramsay zum 5:3-Endstand.

Für die zuletzt oft gestrauchelten Cracks heißt es an zwei freien Tagen nun, die Wunden zu lecken. Die Play-off-Vorbereitung geht der Klub am Mittwoch mit einem viertägigen Trainingslager in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen an. "Wir können dabei im Training in Ruhe einiges einstudieren und die Zeit zu Einzelgesprächen nutzen", sieht Trainer Harold Kreis den Wert des Aufenthalts im Werdenfelser Land.

Nicht zuletzt dürfte bei dieser Entscheidung auch etwas Aberglaube mitgespielt haben. Der "Geist von Garmisch" führte vor fünf Jahren zum letzten Mannheimer Titelgewinn. Wie 2007 sind die Cracks im Sporthotel Eibsee in Grainau untergebracht. Eine bessere Platzierung verspielte der Mit-Rekordmeister der DEL nicht erst gestern. Die Mannschaft von Harold Kreis versäumte es während neun Spielen ohne die maximale Punkte-Ausbeute vom 30. Oktober bis 2. Dezember gegen die von großem Verletzungspech gebeutelte Konkurrenz aus Berlin, Wolfsburg und Ingolstadt, ihre gute Ausgangsposition aus dem ersten Saisonviertel zu untermauern. Daneben verhinderten drei Heimniederlagen nach der Februar-Länderspielpause eine bessere Platzierung.

Gemessen an den vier Perioden der Qualifikation haben die Adler Platz vier lediglich ihrem herausragenden ersten Saisonviertel zu verdanken. Aufgrund der Frühform mit der Vorbereitung um die European Trophy "hamsterten" die Greifvögel in dieser Phase 31 von 39 möglichen Zählern. In den weiteren Saisonabschnitten wurden es dann lediglich noch 21, 18 und 20 Punkte. Als Konsequenz daraus geht es im Viertelfinale nun nicht gegen einen aus der ersten Playoff-Runde müde gespielten Gegner wie Augsburg oder Düsseldorf, sondern im best of seven gegen die Hamburg Freezers. Am Mittwoch, 21. März, genießen die Blau-Weiß-Roten dabei zunächst Heimrecht.

Straubing Tigers - Adler Mannheim 5:3 (1:2, 0:1, 4:0) - Tore: 1:0 Elfring (8.), 1:1 Magowan (18.), 1:2 Glumac (18.), 1:3 Ullmann (24.), 2:3 Whitecotton (44.), 3:3 Röthke (44.), 4:3 Schönberger (57.), 5:3 Ramsay (59) - Zuschauer: 5.803 (ausverkauft) - Schiedsrichter: Schimm (Waldkraiburg), Schütz (Strafminuten: 8 /13+ Spieldauer Reul.