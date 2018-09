Von Joachim Klaehn

Mannheim. "Shake hands" nach der fünften Viertelfinalpartie, die Adler Mannheim sind am Freitag Abend recht souverän ins Halbfinale der 18. DEL-Titelkämpfe eingezogen und treffen nun auf den ERC Ingolstadt. Das 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) gegen die kompakten, aber in der Best-of-seven-Serie sturmschwachen Hamburg Freezers war ein Triumph der Taktik, Disziplin und Entschlossenheit im Abschluss. Somit stehen die Blau-Weiß-Roten erstmals seit der Saison 2008/2009 wieder in der Vorschlussrunde (Endstation Eisbären Berlin), die am kommenden Donnerstag in der Automobilstadt beginnen wird.

Um genau 21.44 Uhr hieß es für die Kreis-Schützlinge "Feier-Abend" - und die 10.429 Zuschauer in der SAP Arena ließen ihre Kufenhelden hochleben. Insbesondere Freddy Brathwaite, der in der Serie (4:1 für Mannheim) letztlich auch den Unterschied ausmachte. "Wenn man fünf Gegentore in fünf Spielen kassiert", befand Marcus Kink voller Stolz, "dann war es eine perfekte Teamleistung." Stimmt: Das Playoff-Torverhältnis von 19:5 für den sechsfachen DEL-Meister spricht Bände!

Und: "Der Anfang war heute super wichtig für uns", sagte der Wilhelmsfelder Frank Mauer. In der Tat: Kaum war die Puckjagd gestartet worden, schon klingelte es im Kasten von Hamburgs Torhüter John Curry. Christoph Ullmann durfte die Scheibe lange führen, Curry stand extrem weit im kurzen Eck und Ullmanns diagonal gespielter Rückpass landete auf dem Schläger von Ken Magowan, der das Spielgerät nach nur 55 Sekunden zum 1:0 ins leere Tor schob. Ein maßgerechter Adler-Start, der freilich erst recht die Lebensgeister bei den Norddeutschen weckte.

Sie entwickelten viel Druck, Freddy Brathwaite wurde zum beschäftigsten Mann auf dem Eisoval und meisterte die an ihn gestellten Aufgaben mit Bravour. Beeindruckend die Reflexe des fast 40-jährigen Goalies, der in Fachkreisen auf einen Bruttoverdienst von rund 270.000 Euro taxiert wird und somit der teuerste DEL-Crack sein soll. Doch die optische Überlegenheit der Gäste brachte ihnen nichts ein. Im Gegenteil: Während der zweiten Überzahl für Mannheim schlug Mike Glumac eiskalt zu. Zunächst wurde sein erster Versuch noch abgeblockt, doch wild entschlossen setzte der Toptorjäger der Adler nach und drosch die Scheibe unhaltbar (2:0/18.) in den Winkel. Ein optimales Drittel für die Kurpfälzer - dank höchster Effizienz.

Erwartungsgemäß werden in einem entscheidenden Playoff-Match keine B-Noten verteilt. Maloche ist angesagt - und die verrichteten beide Teams im Mitteldrittel. Jeder Quadratzentimeter Spielfläche schien umkämpft zu sein. Als Ullmann nach Vorarbeit von Yanick Lehoux per Rückhand zum 3:0 (32.) einnetzte, dachte jeder, die "Kühlschränke" seien abgetaut. Doch Hamburg wehrte sich weiter vehement und kam dank einer Einzelleistung von Aleksander Polaczek zum Anschlusstreffer (36.).

Das letzte Drittel war eines der vielen kleinen Versäumnisse. Der Freude tat dies keinen Abbruch. In der Fankurve wurde ein Transparent entrollt: "Mannheim ist Trumpf." So soll es nach einer kurzen Regenerationsphase auch gegen Ingolstadt sein, wenngleich die Bayern Heimrecht genießen. "Na und", so eine euphorisierte Adler-Anhängerin beim Hinausgehen, "wir werden Meister". Schaun mer mal ...

Adler Mannheim - Hamburg Freezers 3:1 (2:0, 1:1, 0:0): Tore: 1:0 Magowan (1.), 2:0 Glumac (18.), 3:0 Ullmann (32.), 3:1 Polaczek (36.); Schiedsrichter: Piechaczek (Finning), Bauer (Höchstadt); Zuschauer: 10.429; Strafminuten: Mannheim 4/Hamburg 14.