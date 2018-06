Von Tillmann Bauer

Mannheim. Das war nichts für schwache Nerven. Die große Sensation blieb aus, die Rhein-Neckar Löwen dürfen in diesem Jahr keine Deutsche Meisterschaft feiern. Unfassbar bitter: Zwar erledigten die Mannheimer ihre Hausaufgaben und besiegten am Sonntag den SC DHfK Leipzig mit 28:25 (13:12) in der ausverkauften SAP Arena, die Schützenhilfe im Parallelspiel blieb aber aus. Göppingen machte der SG Flensburg-Handewitt in eigener Halle das Leben zwar zur Hölle, musste sich aber am Ende denkbar knapp mit 21:22 geschlagen geben. Zur Erinnerung: Hätte Flensburg Unentschieden gespielt, wäre die Schale doch noch nach Mannheim gegangen. Freud und Leid liegen nah beieinander. Nun stieg die große Party im Norden. Ein Tor machte den Unterschied. Ein echtes Handball-Drama.

Bereits fünf Minuten vor Spielende - die Partie der Löwen war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden - ging der Blick aller Beteiligten nur noch auf diverse Bildschirme. Wie steht es in Flensburg? Oliver Roggisch klebte an seinem Smartphone auf der Löwen-Bank, gab im Sekundentakt Zwischenstände durch. Und auch nach Abpfiff wusste keiner so recht, wie man mit der Situation umgehen sollte. Denn das Parallelspiel lief noch. Patrick Groetzki und Bogdan Radivojevic tummelten sich um den kleinen Bildschirm des TV-Senders Sky, verfolgten die nervenaufreibenden Schlussminuten. Dann ertönte auch dort der Abpfiff. Ein Tor fehlte, das Wunder blieb aus - traurige Gesichter gab es dennoch nur wenige. Man hatte sich bereits mit dem Vizemeister-Titel abgefunden.

"Wir haben es uns eben selbst vor diesem Spiel schon verbockt", sagte Groetzki unmittelbar nach dem Schlusspfiff und schob mit einem quälenden Lächeln nach, "ich weiß jetzt nicht, ob es das besser oder schlechter macht." Und auch Coach Nikolaj Jacobsen war enttäuscht, wusste aber auch, dass man die Meisterschaft bereits in den Begegnungen gegen Berlin, Erlangen und Melsungen verspielt hatte.

Sportlich war es wahrlich keine Gala-Vorstellung, die man zum Saisonfinale bot. Dafür aber eine echte Willensleistung, ein Kampf um jeden Zentimeter. Die Gäste aus Leipzig, sie waren hartnäckig von der ersten Minute an. Nationalspieler Niclas Pieczkowski und Youngster Franz Semper machten den Gelben das Leben schwer. Doch zumindest Löwen-Schlussmann Mikael Appelgren war bestens aufgelegt und sorgte für eine ausgeglichene Partie. Der Schwede bediente mehrfach den pfeilschnellen Groetzki im Gegenstoß - der Rechtsaußen zeigte eine starke erste Halbzeit, war am Ende mit sieben Toren bester Löwen-Schütze. Absetzen konnten sich aber weder die Hausherren noch die Gäste. Das lag vor allem daran, dass beste Chancen ausgelassen wurden: Gudjon Valur Sigurdsson setzte einen Siebenmeter über die Querlatte (15.), Andy Schmid scheiterte ebenfalls vom Strich (28.). Man spürte, was auf dem Spiel stand. Die Partie blieb also offen.

"Man hat die Spannung über die gesamte Spieldauer gemerkt", so Kim Ekdahl Du Rietz, "es wäre unfassbar gewesen, wenn wir doch noch Meister geworden wären." Wurden sie nicht. Er war den Tränen sehr nahe. In der zweiten Halbzeit entschieden die Löwen dann die Begegnung. Diesmal glänzte Schlussmann Andreas Palicka. Aber auch das brachte nur wenig. Denn sein Gegenüber Jens Vortmann kam langsam aber sicher auf Betriebstemperatur. Und dennoch: Die Löwen bissen sich durch. Du Rietz warf in seinem letzten Auftritt für die Löwen noch einmal den Turbo an. Mit der ausverkauften SAP Arena im Rücken kämpfte man die Leipziger förmlich nieder. Es war ein Kraftakt. Und ein versöhnlicher Abschluss - auch wenn die Enttäuschung am Ende überwog…

Löwen: Appelgren, Palicka - Schmid 6, Bliznac, Sigurdsson 1, Radivojevic, Baena, Tollbring 2/2, Rnic, Mensah Larsen 2, Pekeler 2, Groetzki 7, Reinkind, Taleski, Petersson 4, Du Rietz 4.

Leipzig: Vortmann, Putera - Semper 8, Jurdzs 1, Krzikalla 2, Binder, Pieczkowski 6, Kunkel 1, Roschek, Weber 3, Rivesjoe, Strosack 3/2, Meschke, Milosevic 1.

Strafminuten: Pekeler 4, Du Rietz 2 - Milosevic 2, Meschke 2, Jurdzs 2, Roschek 2.

Spielfilm: 3:2 (5.), 6:5 (10.), 9:6 (15.), 11:9 (20.), 12:10 (25.), 13:12 (Halbzeit) - 16:15 (35.), 19:18 (40.), 21:20 (45.), 25:22 (50.), 27:23 (55.), 28:25 (Ende).

Zuschauer: 13.200.( ausverkauft).