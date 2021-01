Kairo. (miwi) Die Forderung kommt von höchster Stelle. "Er soll nicht, er muss", sagt Andy Schmid auf die Frage, ob Juri Knorr sein Nachfolger werden soll. Der Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen glaubt, dass der junge Mann aus Deutschland das Zeug dazu hat. Gerade spielt der 20-Jährige mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Ägypten, in wenigen Monaten wechselt er von GWD Minden zum Bundesligisten aus Baden. "Ich habe mit ihm telefoniert, ehe er unterschrieben hat", erzählt Schmid. Im Augenblick könnten sich der Routinier aus der Schweiz und das Großtalent aus Deutschland perfekt austauschen, denn beide bewohnen während der WM die gleiche Hotelanlage. Doch während des Turniers stehen andere Dinge im Vordergrund.

Mehr als nur WM-Tourist

Obwohl Schmid und Knorr 17 Lebensjahre trennen, haben sie eine Gemeinsamkeit: Beide spielen gerade ihre erste WM. Schmid mit der Schweiz als Kapitän und Führungsspieler, Knorr im deutschen Team als jüngster Spieler, gleichsam aber als Hoffnungsträger. "Juri hat Anlagen, die uns in den vergangenen Jahren gefehlt haben", sagt Torwart Andreas Wolff über den Rückraumspieler, der in Minden sein Talent nachdrücklich unter Beweis gestellt hat. In Kairo baut Bundestrainer Alfred Gislason auf ihn, allerdings steht in der Spielmacher-Hierarchie Philipp Weber vom SC DHfK Leipzig vor ihm, Marian Michalczik von den Berliner Füchsen kann ebenfalls als Mittelmann agieren.

"Ich versuche, der Mannschaft zu helfen so gut ich es kann", sagt Knorr. Er weiß um seine Position, er stellt keine Ansprüche und ist doch ehrgeizig genug, um mehr zu sein als ein WM-Tourist. Die Fähigkeiten, schon bei seinem ersten großen Turnier ins Rampenlicht zu treten, hat er in jedem Fall. Sie wurden ihm in die Wiege gelegt. Juris Vater Thomas Knorr spielte unter anderem beim THW Kiel, der SG Flensburg-Handewitt, dem HSV Hamburg sowie dem SC Magdeburg, für die Nationalmannschaft kam er 83 Mal zum Einsatz. "Es fühlt sich gut an, dass ich diese Tradition fortführen kann", sagt Knorr junior. Das Verhältnis zum Papa ist eng, der Austausch intensiv. Die Karriere des Vaters empfindet Juri Knorr nicht als Bürde, sondern als Ansporn.

Der Weg zum Handballer war familiär vorgezeichnet, aber er war kein Automatismus. Zunächst spielte Juri Fußball, war auch mit dem Ball am Fuß talentiert, kickte beim Hamburger SV im Nachwuchs – gemeinsam mit Fiete Arp und Josha Vagnoman, die beim FC Bayern beziehungsweise dem HSV unter Vertrag stehen und Profis geworden sind.

Das hat Juri Knorr auch geschafft, als Handballer hat er den beiden Kollegen von früher etwas voraus: Er ist inzwischen A-Nationalspieler. An diesem Dienstag im letzten Vorrundenspiel der WM gegen Ungarn (20.30 Uhr) geht es für Knorr und seine Kollegen um den Gruppensieg und eine gute Ausgangslage für die Hauptrunde. "Ich finde, wir können hier viel erreichen", sagt Knorr.