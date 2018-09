Von Christopher Benz

Walldorf. Nein, es war kein Handballspiel, dem die 218 frierenden Zuschauer im Walldorfer Dietmar-Hopp-Sportpark beiwohnten. Dabei sah der Spielverlauf beim 1:1-Unentschieden in der Fußball-Regionalliga zwischen dem FC-Astoria Walldorf und Röchling Völklingen genauso aus. Der Aufsteiger igelte sich über 90 Minuten um den eigenen Strafraum ein, überließ dem Gastgeber komplett die Kontrolle und konzentrierte sich seinerseits auf eine Handvoll zu Ende gespielter Konter.

Die Ironie dabei: Mit dem ersten gefährlichen Vorstoß gelang den Saarländern die Führung. Philipp Strompf konnte die Kugel nicht schnell genug aus der Gefahrenzone klären, was für Völklingens Torjäger ein gefundenes Fressen war. Felix Dausend hatte den richtigen Riecher, schoss aus zehn Metern platziert ein. Danach ging es weiter wie zuvor, wenn auch mit leicht verunsicherten Einheimischen ob des unerwarteten Rückstands.

"Wir hatten sogar die Möglichkeit ein zweites Tor zu machen", hatte Völklingens Trainer Günter Erhardt richtigerweise erkannt, "das wäre dem Spielverlauf aber nicht gerecht geworden." Tabe Nyenty klärte dabei den zweiten Torschuss der Gäste mit einer spektakulären Grätsche gegen Weber (36.). "Im ersten Abschnitt haben wir es nicht geschafft, richtig Druck aufzubauen", war FCA-Trainer Matthias Born nicht einverstanden mit den ersten 45 Minuten, "deshalb haben wir uns in der Pause vorgenommen, das Tempo und den Druck hochzuhalten, was uns ganz gut gelungen ist."

Bei Dauerregen, böigem Wind und geschätzten sieben Grad rollte in der zweiten Halbzeit ein Angriff nach dem anderen auf das Gästetor. Walldorfs Torhüter Michael Hiegl musste angesichts der kaum vorhandenen Beschäftigung aufpassen, sich nicht zu unterkühlen. Völklingen stand nun noch ein paar Meter tiefer, was zur Folge hatte, dass sich teilweise alle zehn Walldorfer Feldspieler in der gegnerischen Hälfte aufhielten.

In der 62. Minute feierte Andreas Schön nach dreimonatiger Verletzungspause aufgrund eines Knöchelbruchs seine Rückkehr. Trotz dieser langen Pause ist Schön immer noch der zweitbeste Vorlagengeber. Fünf Minuten später stand es bereits 1:1. Im Anschluss an eine Schön-Ecke landete das Spielgerät bei Benjamin Hofmann, der die Kugel in den Sechszehner flankte, wo Tim Grupp ungestört einköpfte. Die beste Gelegenheit auf den Siegtreffer hatten Marcus Meyer und Schön eine Viertelstunde vor Schluss: Zuerst landete Meyers abgefälschter Schlenzer an der Latte, den Nachschuss konnte Schön nicht platziert genug verwerten. "Das war heute zu wenig von uns, denn zu Hause gegen einen Aufsteiger musst du einfach gewinnen", analysierte Meyer, Walldorfs Bester an diesem tristen Nachmittag.

"Am Ende konnten sich die Jungs nicht über den Punkt freuen, was für ihre Einstellung spricht", schloss Born die "Akte" Röchlingen und richtete den Blick bereits auf den kommenden Freitag, wenn die U 23 des SC Freiburg kommt: "Dann hoffe ich, dass wir da anknüpfen, wo wir heute in der zweiten Halbzeit aufgehört haben."

FC-Astoria Walldorf: Hiegl - Kiermeier, Nyenty, Strompf, Hofmann - Grupp - Hillenbrand (85. Pander), Horn (62. Schön), Kern, Meyer - Carl.

SV Röchling Völklingen: Donner - Groß (76. Lundi), Zimmer, Weber, Lo Scrudato - Dimitrijevic, Andreas, Meridja, Scheffer (68. Mpassi) - Zimmermann, Dausend (80. Birster).

Schiedsrichter: David Scheuermann (Winnweiler); Zuschauer: 218; Tore: 0:1 Dausend (13.), 1:1 Grupp (67.).