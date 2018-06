Von Jürgen Schmidt

Neckarelz/Mühlhausen. Happy End oder der dritte Abstieg in Folge? Verbandsliga oder Landesliga Odenwald? Für den Verbandsliga-Viertletzten SpVgg Neckarelz steht am Samstag, 16. Juni, um 15 Uhr gegen den mittelbadischen Landesliga-Vizemeister FC Heidelsheim wieder einmal eine Menge auf dem Spiel.

Wer von den beiden Relegationsteams erobert auf dem Sportgelände des. 1. FC Mühlhausen den letzten freien Platz in der Verbandsliga? In der jüngsten Vergangenheit entpuppten sich die Neckarelzer als wahre Relegationsspezialisten. Schon zweimal gingen sie als Sieger hervor, in Dallau gegen die SV Schefflenz wurde ebenso gewonnen wie in Neidenstein gegen den TV Dielheim.

Doch diese Mini-Statistik wertet der Sportliche Leiter Stefan Strerath als nicht aussagekräftig. "Am Samstag steht ein echtes Finale auf dem Programm, die Chancen sehe ich bei 50 zu 50."

In der ersten Runde setzte sich die SpVgg Neckarelz gegen den Rhein-Neckar-Landesliga-Vizemeister FC Bammental durch. Der nächste Gegner hatte es mit dem Odenwald-Landesliga-Vizemeister TSV Oberwittstadt zu tun, der ebenfalls mit 2:0 besiegt wurde. "Ich rechne mit einer spielstarken Mannschaft, der FC Heidelsheim besitzt schon individuelle Klasse in seinen Reihen", warnt Strerath vor dem Klassentieferen.

Stefan Strerath.

In Neckarelz hofft man wieder auf eine ähnliche starke Leistung von Torwart Maximilian Penz wie zuletzt gegen Bammental (Strerath: "Er hat uns in der ersten Halbzeit mit seinen Paraden am Leben erhalten"). Andererseits wird die SpVgg Neckarelz auf ihre urlaubenden Stammspieler Henrik Hogen, Lukas Böhm und David Cardal verzichten müssen, eine Tatsache, die der Sportliche Leiter als "mehr als unglücklich" bezeichnet.

Für die weiteren Planungen wäre der Klassenerhalt für die SpVgg Neckarelz enorm wichtig. 14 Spieler haben bereits für die Verbandsliga zugesagt, einige potenzielle Neuzugänge befinden sich noch in der Warteschleife und warten das Ergebnis gegen den FC Heidelsheim am Samstag ab. Im Falle eines Abstiegs, das gesteht Stefan Strerath, müsste er noch "Klinken putzen."

Aber er betont: "Auch bei einem Scheitern in der Relegation geht es bei der SpVgg Neckarelz weiter."